Lengerich -

Künstlerisch tätig sein wollte sie immer, sagt Mechthild Komesker-Wörmann. Folgerichtig studierte sie an der Kunstakademie Münster Malerei. Das ist einige Jahre her. Am Samstag eröffnet die 56-Jährige aus Münster ihre Ausstellung „sonnengereift“ im Kunstraum 3, Bahnhofstraße 3.