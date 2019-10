Die FDP im Kreis Steinfurt hat jetzt gemeinsam mit der FDP Lengerich das FDP-Wirtschaftsforum gegründet. Im gut gefüllten Bistro der Gempthalle konnte der FDP-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Alexander Brockmeier über 50 Gäste begrüßen. Den Leitvortrag hielt der Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Christoph Dammermann .

„Die Gründung des FDP-Wirtschaftsforums war ein voller Erfolg. Wir konnten mit Staatssekretär Christoph Dammermann nicht nur einen Vertreter der schwarz-gelben Landesregierung, sondern als ehemaliger Wirtschaftsförderer auch einen ausgewiesenen Experten für die kommunale Wirt-schaftspolitik, als vortragenden Fachmann der Veranstaltung gewinnen. Gemeinsam mit zahlreichen Vertretern der Verbände und interessierten Parteimitgliedern haben wir eine angeregte und zielorientierte Diskussion geführt,“ fasst Brockmeier die Abendveranstaltung zusammen.

Mit den Themen Digitalisierung, Fachkräftemangel, Entbürokratisierung und Gründertum wurden im Zuge des FDP-Wirtschaftsforums einige Herausforderungen in der kommunalen Wirtschaftspolitik angesprochen. Eine besondere Einbindung der Gäste stellten die beschreibbaren Tischdecken dar. Viele Teilnehmer nutzten das Angebot und versahen diese mit ihren Ideen und Anregungen. „Das Feedback werden wir nun innerhalb der Kreispartei auswerten und die Ergebnisse in unsere politische Arbeit einfließen lassen. Bei solchen Veranstaltungen ist es wichtig, dass das gesam-melte Wissen nicht verloren geht, sondern auch im Nachgang erfasst und aufbereitet wird. Das Tischdeckenfeedback stellt dabei ein bewährtes Instrument dar, das wir auch bei zukünftigen Wirtschaftsforen verwenden werden,“ so Brockmeier.

Im nächsten Jahr sollen, bis zur Kommunalwahl im September, rund zehn Wirtschaftsforen und Gipfel stattfinden. Diese Veranstaltungen werden dann immer dezidierte Themenbereiche abdecken. So sind beispielsweise bereits Wirtschaftsforen zu den Themenkomplexen Verkehr oder Energie geplant.

Die nächste Chance an einem FDP-Wirtschaftsforum teilzunehmen wird es schon am 7. November (Donnerstag) der FDP im Kreis Steinfurt geben. Ralph Bombis, Sprecher für Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk der FDP-Landtagsfraktion, ist dann Gast des FDP-Wirtschaftsforum Handwerk.