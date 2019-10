Durch die Karpaten bis nach Sibiu

Mit ganz neuen Einsichten kehrten 27 Teilnehmer von einer achttägigen Westrumänienreise zurück ins Tecklenburger Land. Der pensionierte westfälische evangelische Pfarrer Hans-Martin Trinnes , selbst gebürtiger Siebenbürgener, hatte vor zwei Jahren in Lengerich einen Vortrag über Rumänien gehalten. Als er nun zu einer achttägigen Reise dorthin einlud, stieß er auf interessierte Resonanz in Lengerich und Umgebung, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit einem rumänischen Reiseführer ging es nach der Anreise per Flugzeug ab Timisoara (früher Temeswar) durch die Karpaten, durch Siebenbürgen bis nach Sibiu (früher Hermannsstadt).

Nachdenkliches

Viele rumänisch-orthodoxe, evangelische oder katholische Kirchen wurden besichtigt, zwei der berühmten Siebenbürgischen Kirchenburgen, dazu Festungsanlagen aus der Zeit, als die Osmanen nach Westen drängten. Die Altstädte von Temeswar, Klausenburg und Hermannstadt zeugen vom österreichischen Einfluss und von der donauschwäbischen Kultur in Westrumänien. Bestaunt wurde der heitere Friedhof von Saponta. Nachdenklich und beklommen besuchte die Reisegruppe die Gedächtnisstätte für die Opfer der kommunistischen Diktatur unter Ceausescu in Sighet. Das „Memorial of the Victims of Communism and of the Resistence“ war in einem ehemaligen Gefängnis des früheren Geheimdienstes Sekuritate untergebracht und machte allen die Gräueltaten und Gewalt autoritärer Staatsregime deutlich, heißt es in dem Reisebericht.

Herbststimmung

Entspannend empfanden alle die Fahrten durch die waldreiche, bergige Landschaft der Karpaten. Die riesigen Mischwälder begannen sich herbstlich zu färben. „Die schönste Zeit für die Karpaten“, erklärte der Reiseführer.

Die Einwohner Rumäniens leiden unter der sehr hohen Arbeitslosigkeit und ihren geringen Einkommen. Viele junge Staatsbürger – gerade auch die gut ausgebildeten – verlassen ihr Land auf der Suche nach Arbeit. In manchen rumänischen Dörfern sei das Durchschnittsalter der Bevölkerung sehr hoch.

Die Reisegruppe besuchte zwei soziale, kirchlich unterstützte Projekte: In Mera das Betreuungsprojekt „Maria kann schreiben“ für Kinder aus Roma- und Sinti-Familien und ein daneben liegendes Altenheim der Diakonie. Wie klein die Welt ist, bemerkten die Teilnehmenden, als sie erfuhren, dass im Kinderprojekt der europäische Freiwillige Yannick ein gebürtiger Osnabrücker war, der über den deutschen CVJM zu diesem Friedensdienst entsandt worden war.

Frauenhaus besichtigt

In Sibiu lernte die Reisegruppe die engagierte Arbeit des dortigen Frauenhauses kennen. Mitarbeiterinnen der Einrichtung stellten ihre beschützende Arbeit gegen häusliche Gewalt im Frauenhaus vor. Wegen fehlender finanzieller Unterstützung musste das Frauenhaus in Sibiu schon einmal schließen und alle Mitarbeiter entlassen. Mit Hilfe der evangelischen Kirche von Westfalen konnte es wieder öffnen. Pfarrerin Sigrid Holtgrave aus Lengerich und Presbyterin Marlies Fangmeier aus Ladbergen konnten für beide Hilfsprojekte in Rumänien Spenden ihrer örtlichen Kirchengemeinden übergeben. Auch die Teilnehmer der Reisegruppe spendeten für beide Projekte.

Dass in Westrumänien noch deutsch gesprochen und verstanden wird, bemerkten die Reisenden in Hermannstadt, das sich bei schönstem Spätsommerwetter präsentierte. Dort wurde der deutschsprachige Gottesdienst der Landler und Siebenbürgener besucht, bei dem Pfarrer Trinnes die Predigt hielt.

Gemüsemarkt

Auf dem Gemüsemarkt deckten sich die Ausflügler mit rumänischen Köstlichkeiten ein. In den vielen Straßencafés und der Außengastronomie der Stadt genossen sie miteinander das schöne Wetter. Heinrich Ahlers-Kremer und mehrere andere Teilnehmer der Reise resümierten am Ende: „Wir müssen unsere vorherigen Ansichten über Rumänien, auch unsere Vorurteile, doch sehr revidieren. Wir haben ein wirklich schönes Land besucht.“