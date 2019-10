Im Rhythmus von zwei bis drei Jahren führt das Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG ) Typisierungsaktionen durch, um Menschen zu helfen, die an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt sind. Die Bereitschaft, sich in diesem Bereich zu engagieren, sei anerkennenswert, wird Friedel Snethkamp , der in Lengerich bereits viele Aktionen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert hat, in einer Pressemitteilung zitiert. Während des Schulfestes am HAG im Juli haben 65 Schüler und deren Eltern eine Speichelprobe abgegeben und sind somit bei der Deutschen Knochenmark Spenderdatei (DKMS) registriert. Zusätzlich wurden mehr als 500 Euro gespendet.

Projektgruppe

Eine Projektgruppe hatte sich während der dem Schulfest vorausgegangenen Projekttage intensiv mit dem Thema Blutkrebs auseinandergesetzt, viel Neues dazugelernt, Kontakt zu Betroffenen aufgenommen und sich über Hilfsmöglichkeiten informiert, heißt es in der Mitteilung der Schule weiter. Snethkamp bedankte sich bei der Schulleiterin Angelika Heitmann und der Organisatorin der Registrierungsaktion Mareike Schröder und äußerte den Wunsch, dass auch andere Schulen diesen vorbildlichen und lebensrettenden Aktionen folgen würden.