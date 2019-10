Diskussion um Begrifflichkeiten

Dass alle Kommunalpolitiker in Lengerich in Sachen Klimaschutz „an einem Strang ziehen wollen“, daran hat Anne Engelhardt keinen Zweifel. Deshalb beharren die Bündnisgrünen darauf, dass über ihren Antrag auf Unterstützung der „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands“ abgestimmt wird, erläutert die Fraktionssprecherin. Was im Hauptausschuss kein anderes Ergebnis bringt als zuvor im Fachausschuss: Die Grünen stimmen mit Ja, die anderen Fraktionen mit Nein.

Nachdem der Begriff „Notstand“ im Titel des Antrags im Fachausschuss ausführlich diskutiert (und in der WN-Berichterstattung erläutert) worden ist, geht es im Hauptausschuss um das Wort „konterkariert“. Der Begriff, von Klimaschutzmanagerin Christine Elias im Fachausschuss benutzt, „passt nicht“, stellt Anne Engelhardt fest. Der Antrag der Grünen durchkreuze oder hintertreibe keineswegs die Bemühungen für den Klimaschutz.

Wortklauberei

Und auch den von Gerd Hasenkamp (CDU) benutzten Begriff „Steigbügelhalter“ empfindet sie als unpassend, weil sich „alle Parteien zum Klimaschutz bekannt“ haben. Was umgehend den Christdemokraten auf den Plan ruft. Er habe in der Ratssitzung vor den Ferien den Eindruck gehabt, dass die Grünen den Eindruck erwecken würden, nur sie seien für den Klimaschutz, die anderen Fraktionen nicht.

Für seinen Fraktionsvorsitzenden Klaus Reiher habe Lengerich im Kreis Steinfurt eine „Vorreiterrolle“ inne. Der Rat sei zudem nur für die Stadt zuständig, in der von einem Klimanotstand keine Rede sein könne. Sein Wunsch, mit der Wortklauberei aufzuhören, verhallt ungehört. Anne Engelhardt präzisiert den Begriff aus der Resolution: „Es geht nicht um einen Notstand in Lengerich, sondern in der Welt.“

Doch das Wort bleibt der Stein des Anstoßes. „Notstand ist per Definition die bedrohlichste Situation. Für dessen Beseitigung müsste alles andere zurückstehen oder sich unterordnen“, erläutert Andreas Kuhn. Straßen- und Wohnungsbau seien nicht gut fürs Klima, führt der SPD-Fraktionsvorsitzende weiter aus. Aber deshalb darauf zu verzichten, sei keine Lösung. „Wir müssen vor Ort verantwortungsvoll handeln.“

Grenzabstände

Walter Schallenberg lenkt den Blick aus der Stadt in die Außenbereiche. „Viele Bürger wissen gar nicht, was es dort alles gibt“, erzählt der Christdemokrat. Er habe 8,5 Hektar Fläche für den Naturschutz verpachten wollen. Doch eine Anfrage beim Kreis sei im Sand verlaufen. Bei Naturschutzverbänden seien ihm die zu beachtenden Grenzabstände zu Straßen und Gebäuden genannt worden; auf den Meter genau. „Ich habe noch nie ’nen Kiebitz mit einem Zollstock im Schnabel gesehen“, übt er sich in Ironie ob dieser Vorgaben. Für seinen Acker hat er einen Pächter gefunden. Das Feld werde ganz normal bewirtschaftet.