„Die Kirche sieht so gut aus wie noch nie“, betonte Ost . „Sie lebt vom Engagement der Menschen und hat Bestand so lange, wie sie gebraucht wird“, erklärte der Superintendent weiter. Er sei sicher, dass der Trägerverein das 25-jährige Bestehen auch noch feiern werde.

„Eine Idee ist nur dann gut, wenn Arbeit, Zeit und Geld investiert wird“, sagte Bürgermeister Wilhelm Möhrke , der ebenfalls zu den Gratulanten zählte. Es freue ihn, dass der Verein sich dafür einsetzt, die Kirche zu erhalten. „Zehn Jahre sind schon viel, dass schaffen viele Start-ups nicht.“ Möhrke wünschte dem Verein auch weiterhin viel Gottvertrauen als Unterstützung für die weitere Arbeit.

Wilfried Neuenfeld, zweiter Vorsitzender des Trägervereins, nutzte die kleine Feierstunde nach dem Erntedankgottesdienst am Sonntag dazu, Danke zu sagen. Sein Dank ging an alle Gemeindemitglieder, die das Vorhaben des Vereins mit Mut und Zuversicht unterstützen. Ebenso freue er sich über die Unterstützung der Gemeinde Lengerich, die vor zehn Jahren das Vertrauen gehabt habe, dem Verein die Kirche zu übergeben. Neuenfeld bedachte mit seinem Dank aber auch den Kirchenchor, die Vereinsmitglieder, die Sponsoren und alle „stillen Helfer“.

Die Vorsitzende Silke Buddenkuhl nutzte das Jubiläum, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. „Wir haben noch viele Pläne“, versicherte sie. „Unser Ziel ist es, vermehrt junge Menschen einzubinden.“ Der Verein sei auf der Suche nach Jugendlichen, die eine Betreuung der Kleinkinder während der Gottesdienste übernehmen können. Gerne würden sie auch mehrtägige Ferienfreizeiten anbieten, den Spielplatz neben der Kirche verschönern oder den Garten auf Vordermann bringen. Auch gebe es Ideen für weitere Veranstaltungen in der Kirche, wie Filmvorträge. „Um das zu wuppen, benötigen wir allerdings weiterhin Spenden“, merkte die Vorsitzende an. Schließlich gebe es auch noch ein paar Renovierungen, die geplant seien. Dazu kämen unvorhergesehene Aktionen. „Uns fällt garantiert immer noch etwas ein“, sagte sie und lud die Gäste zu einem Empfang ein, der unter dem Motto „gemütlich und optimistisch“ stand.