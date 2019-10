Mit über 70 Besuchern stieß die Vernissage im historischen Ambiente des alten Guts auf ein unerwartet großes Interesse, wie Hausherrin Professorin. Dr. Line Kossolapow erfreut anmerkte.

Sie begrüßte die Gäste nicht ohne Grund in der Remise: diese beherbergt die Künstlerwerkstatt mit dem „Kunstbuffet“. Dieser riesige Schrank ist gefüllt mit unzähligen großen und kleinen Sammelstücken, von der Glühbirne bis zum Verpackungschip. Sonst achtlos auf den Müll geworfen, werden diese Gegenstände dort zu Kunstobjekten arrangiert.

Line Kossolapow gab einen Einblick in die Abläufe des Projekts „Gestaltete Interaktion“. Menschen sollen in der produktiven Auseinandersetzung mit der Kunst einen neuen Zugang zu sich selbst finden. „ Andy Warhol räumte 1964 sein Atelier auf, dabei füllte er 610 Umzugskartons mit gesammelten Dingen. In unserer heutigen kulturökonomischen Zeit wird dieser Abfall Warhols als Kunst verkauft. Ähnlich verhält es sich mit unseren Sammelstücken in der Kunstwerkstatt – wir verwenden sie wieder.“

Dabei geht die Hausherrin davon aus, dass die unbewusste, gespeicherte Wahrnehmung die eigene Kunst beeinflusst. Oder wie sie es ausdrückte: „Erinnerungen und Erfahrungen mit Material sind gespeichert und werden bei entsprechendem Angebot (Material) in Kunst umgesetzt.“

Die ausgestellten Arbeiten oder Produkte, wie die Künstlerinnen ihre Werke bezeichnen, entstanden in Workshops an sieben Wochenenden auf Haus Vortlage. In der Ausstellung stellten die Frauen Interessierten ihre Werke vor. Die Teilnehmerinnen berichteten über deren Entstehung und die Bedeutung für die persönliche Entwicklung. Auch neugierige Fragen wurden freimütig beantwortet: „Ja, auf den Müll kommt jetzt nichts mehr.“ „Für das Mosaik hat mein Mann Flaschen klein geschlagen“. „Ich bin mit kleinen Objekten angefangen, dann hab´ ich mir gesagt – Ich kann auch groß! Ich kann auch bunt!“

An vielen Objekten konnten die Besucher die verschiedenen Entwicklungsschritte bis zum fertigen Kunstwerk nachvollziehen. „Die Vorstellung der eigenen Kunst ist Teil der Therapie und erfordert viel Mut,“ resümierte Line Kossolapow zum Abschluss.