FFH ist die Abkürzung für Flora-Fauna-Habitat. FFH-Bereiche sind europäische Schutzgebiete, um den Lebensraum von seltenen wildlebenden Pflanzen, Tieren und sowie natürliche Lebensräume zu bewahren.Im Kreis Steinfurt gibt es 31 ausgewiesene FFH-Gebiete in einer Größe zwischen weniger als einem halben Hektar und 2530 Hektar (Emsaue in Greven, Saerbeck, Emsdetten und Rheine). Das FFH-Gebiet „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ umfasst eine Fläche von 919 Hektar in Lengerich und Lienen.Weitere FFH-Gebiete in der Nähe: Habichtswald (404 Hektar, Tecklenburg und Westerkappeln); Sandsteinzug Teutoburger Wald (94, Ibbenbüren und Tecklenburg); die jeweils weniger als einen halben Hektar umfassenden Bereiche Stollen Lienen-Holperdorp, Stollen westlich Leeden und Kirche in Ledde.