Die Preisträger des im Kreis Steinfurt zum ersten Mal ausgelobten Heimat-Preises NRW stehen fest: das Historische Theater Bevergern, der Heimatverein Altenberge und der Heimatverein Lengerich. Die Auswahl hat eine Jury aus Politik, Verwaltung sowie Fachvertretern und Fachvertreterinnen getroffen. Der mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Preis wird am 28. November, in Steinfurt verliehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises hervor.

Mit „Lengerich – Entdeckt von Kindern und Erwachsenen“ ist dem Heimatverein Lengerich nach Ansicht der Jury ein wunderbarer Stadtführer gelungen, der markante und geschichtsträchtige Orte in der Stadt beschreibt. Die Einbindung von Kindern in dieses Buchprojekt soll mit dem Heimat-Preis besonders anerkannt werden. Heimat durch die Augen junger Menschen zu sehen, sei bereichernd und ihr Interesse an der Stadtgeschichte aufrecht zu erhalten, ein bedeutender Weg in die Zukunft, waren sich die Jury-Mitglieder einig. Inzwischen liegt die zweite Auflage dieses Stadtführers vor.

Der Heimat-Preis NRW ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, um in Kommunen herausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung der Heimat vor Ort in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Der Steinfurter Kreistag hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, einen Heimat-Preis zur Würdigung des lokalen Engagements zu vergeben.