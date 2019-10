Als Ursache für teilweise Zugauswälle werden in einer Pressemitteilung Bauarbeiten durch die DB Netz genannt.

Neben Teilausfällen werden sich auch Abfahrtszeiten ändern. Für die ausfallenden Halte von Lengerich bis Osnabrück-Hauptbahnhof hat die Eurobahn nach eigenen Angaben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Darüber hinaus bietet die Eurobahn einen zusätzlichen Bus-Service ohne Zwischenstopp von Münster-Hauptbahnhof bis Lengerich an.

Vom 29. Oktober bis 4. November werden die Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Münster und Lengerich fortgesetzt. Auch dann fallen Bahnverbindungen aus. Für diesen Zeitraum richtet die Eurobahn ebenfalls einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Abfahrtszeiten orientieren sich an den Zeiten für die Weiterfahrt von Lengerich nach Osnabrück-Hauptbahnhof, schreibt das Unternehmen.

Nicht erwähnt wird in der Pressemitteilung, dass auch für die Zeit vom 5. November bis 14. Dezember für teilweise ausfallende Verbindungen ein Busverkehr eingerichtet wird.

Die Bushaltestellen für den Schienenersatzverkehr sind in Lengerich am Bahnhof und in Kattenvenne auf dem Bahnhofsvorplatz.