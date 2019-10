Am Donnerstag hatte das Kulturforum zur zweiten Lesung des Kulturherbstes eingeladen. Eine Schauspielerin auf der einen Seite und ein Musiker auf der anderen – schon das ist für eine Beziehung eine Herausforderung. Stammt „die Eine“ aus Schwaben und „der Andere“ ist in Israel geboren, verlangt die Geschichte geradezu danach, erzählt zu werden.

Genau das haben Claudia Schwartz und Shaul Bustan getan und mit „Meschugge sind wir beide“ ein Buch geschrieben, das mal humorvoll, mal nachdenklich, mal erschreckend direkt die Erlebnisse schildert, wenn eine Deutsche, deren Großvater Wehrmachtssoldat war, auf einen Israeli trifft, der Enkel eines Holocaust-Überlebenden ist.

Davon, dass Claudia Schwartz und Shaul Bustan ein verliebtes und glückliches Paar sind, konnten sich die Zuschauer überzeugen. Die Lesung oder besser die Performance auf der Bühne riss jeden mit. Die Schauspielerin überzeugte vor allem mit dem Talent, in viele der von ihr skizzierten Figuren zu schlüpfen und sie lebendig werden zu lassen. Shaul Bustan hingegen trat als ruhender Gegenpart auf – immer seine Frau unterstützend. Sein virtuoses Lautenspiel verzauberte das Publikum ein ums andere Mal. Sein Gesang, mal deutsch, mal hebräisch, brach immer wieder die im Text aufgebaute Spannung.

So wie die Beziehung zwischen Deutschen und Juden für alle Zeit eine besondere sein wird, so wird auch die Beziehung zwischen zwei Menschen von ihrer Geschichte geprägt, ob sie es wollen oder nicht. Dieses Buch „Meschugge sind wir beide“, 2017 ausgewählt für die Internationale Buchmesse in Jerusalem, räumt Vorurteile ab, findet einen eindringlichen Weg, das Grauen des Holocausts sichtbar zu machen und ist doch eine mit viel Humor erzählte Liebesgeschichte – unbedingt empfehlenswert.

Einen Tag nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten konnte die Veranstaltung nicht ohne eine Würdigung der Opfer stattfinden. So erklärte Claudia Schwartz, dass sie diesen Abend den Opfern von Halle widmen wolle: „Natürlich frage ich mich, wie ist das möglich? Aber sorgen wir alle dafür, dass ‚Nie wieder!‘ keine leere Parole wird.“