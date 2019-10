Die drei Detektive Justus, Peter und Bob klären spannende Fragen an diesem Abend nicht allein auf – sie sind auf die Unterstützung der Zuhörer angewiesen. Der Schauspieler Christoph Tiemann liest Fälle zum Miträtseln von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer vor. Am Ende jeder Geschichte müssen die Teilnehmer mitknobeln und das Rätsel lösen. Welche verräterische Spur führt Justus zur richtigen Lösung? Welchen Fehler haben die Täter gemacht? Wodurch haben sie sich verraten? Los geht‘s am Montag um 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Zum Thema Anmeldungen sind im Jugendzentrum (' 0 54 81/ 33-91 60) möglich. Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren. ...