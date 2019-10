Liebe, Verrat und veruntreutes Geld

Anne Siegel lebte und arbeitete nach dem Studium der Volkswirtschaft, Sozialwissenschaften und Psychologie (Abschluss als Sozialwissenschaftlerin) in England und den USA. Weitere berufliche Stationen waren in den Niederlanden, England, Nordafrika, Skandinavien und Israel. Inzwischen hat sie acht Bücher verfasst und die schriftstellerische Arbeit sowie ihr Literatur-Standup in den Mittelpunkt ihres Schaffens gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kulturforums hervor.

Nebenbei arbeitet sie als Journalistin und Hörspielautorin für öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland und gelegentlich als Drehbuchautorin und Dokumentarfilmerin für US-Filmproduktionen. In diesem Jahr verbrachte Anne Siegel den Sommer im Rahmen eines Stipendiums des Goethe-Instituts in Island.

Nach einigen Sachbüchern erschienen zwei Bände einer Island-Romantrilogie. „NordBräute“ bildete den Auftakt zur Geschichte um Heimat und Freundschaft in einer deutsch-isländischen Familie und beginnt mit dem Zusammenbruch der isländischen Wirtschaft, inmitten der Bankenkrise von 2008.

Mit „Reykjavík Blues“ wurde Ende Juli diesen Jahres der zweite Teil der Trilogie veröffentlicht. In diesem Buch dreht sich alles um Liebe und Verrat. Im Zentrum steht Christas Enkel Jón, ein junger Cellist, der in die Politik geht. Während die Verursacher der isländischen Bankenkrise das verschollene Geld des Volkes längst in die Karibik gebracht hatten, nimmt in Reykjavík das Sondergericht seine Arbeit auf. Es befördert nicht nur wirtschaftliche Dramen, sondern auch ein paar Liebesgeheimnisse ans Tageslicht. Im nächsten Jahr kommt der dritte Teil der Romantrilogie „Gletscherleuchten“ raus.

Zum Inhalt: Eigentlich könnte Christa ihren Lebensabend in vollen Zügen genießen: 60 Jahre nach ihrer Auswanderung nach Island kennt ihre isländische Familie endlich den wahren Grund, warum sie einst auf die Insel im Nordmeer kam. Und selbst der nachtragende Teil ihrer Sippe hat der rüstigen 90-Jährigen ihre Lebenslüge langsam verziehen. Doch schon bald stellt Christa das Leben ihrer Lieben erneut auf den Kopf, geht es doch um nichts Geringeres als das große Glück ihres Enkels Jón.

Inmitten der isländischen Bankenkrise hat Jón sein Engagement als Cellist in Deutschland aufgelöst, um nach Island zurückzukehren und Politiker zu werden. Und Christa weiß: Es ist nicht nur die Aufbruchstimmung im Land, die ihren Enkel wieder in seine Heimat zieht, sondern auch die hübsche Léontine, die für Jón mehr zu sein scheint als eine Freundin aus Kindertagen.

Nicht ganz uneigennützig nimmt Christa Leóntine unter ihre Fittiche. Denn die junge Frau trägt noch immer schwer daran, dass sie bis vor Kurzem wegen des Verschiebens von Kapital in ausländische Briefkastenfirmen in Haft saß, während sich ihr korrupter Bankerkollege mit dem unterschlagenen Geld absetzen konnte. Kurzerhand heften sich Christa und ihre Freundin Jóhanna an dessen Spuren, um Islands verschwundenes Kapital zurückzuholen.

Voller Humor und erzählerischem Geschick lässt Anne Siegel die Nordbräute im zweiten Teil ihrer Island-Trilogie auf eine ebenso amüsante wie abenteuerliche Suche nach dem verlorenen Geld aus der isländischen Bankenkrise aufbrechen. Diese führt sie bis nach Panama und in die Karibik.