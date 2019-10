Rund 80 Aussteller aus dem Tecklenburger Land, dem norddeutschen Raum und dem Ruhrgebiet präsentierten in Reihen von insgesamt 250 Metern Länge ihre Nachzuchten. Insgesamt einige Tausend Vögel, so schätzt Manfred Wallenhorst vom ausrichtenden Vogelschutz- und -liebhaberverein Tecklenburger Land, wurden von Hunderten von Besuchern in Augenschein genommen.

Seit der ersten Vogelbörse im Jahr 1974 eine enorme Entwicklung, stellt er im Gespräch mit den WN fest. Damals fand die Premiere in Westerkappeln statt, wo die Vogelbörse bis zum Jahr 2009 ausgerichtet wurde. Der Wechsel in die Gempt-Halle hat dem Verein für seine Veranstaltung eine Reihe von Vorteilen beschert. „Früher waren wir in einer Reithalle, hier haben wir festen Boden, eine bessere Beleuchtung und auch die Temperaturen sind für die Tiere angenehmer“, stellt er fest. Die nächste Vogelbörse findet am 15. März 2020 statt, natürlich in der Gempt-Halle.