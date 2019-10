Täter durchbrechen Wände

Spektakulärer Einbruch bei Kaufland : In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in den Gebäudekomplex an der Ringeler Straße bislang unbekannte Täter eingedrungen. Im Inneren durchbrachen sie auf ihrem Weg zu einem Geldautomaten, der im Eingangsbereich steht, mehrere Wände. Ihnen gelang es zwar nicht, den Bankomaten aufzubekommen. Doch im Toto-Lotto-Geschäft von Hermann Lütkeschümer erbeuteten sie nach dessen Aussage mehrere Tausend Euro Bares sowie Tabakwaren, Feuerzeuge und Ähnliches im Wert von geschätzt rund 10 000 Euro. Zudem richteten die Einbrecher auf ihrem Weg durch die Ladenzeile erheblichen Sachschaden an.

Die Polizei, die am Montagnachmittag zu dem Fall eine kurze Pressemitteilung herausgab, machte weder genauere Angaben zum Umfang des Sachschadens noch zur Höhe der Beute. Demnach erfolgte die Alarmierung gegen 4.15 Uhr. Die eingesetzten Beamten durchkämmten zunächst intensiv das Gebäude, da nicht auszuschließen war, dass die Täter noch vor Ort waren. Allerdings verlief die Suche vergeblich.

Hermann Lütkeschümer berichtete im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten, dass er und seine Familie am Sonntagvormittag während eines Wochenendtrips telefonisch über das Geschehen informiert worden seien. Der Marktleiter habe ihnen zudem ein Video geschickt, auf dem unter anderem die Verwüstungen in seinem Laden zu sehen sind, so der Geschäftsmann. „Das war schon ein Schock.“

Der Lengericher erzählte weiter, dass die Einbrecher zunächst durch ein Fenster in das angrenzende Friseurgeschäft eingestiegen seien. Dann durchbrachen sie offenbar eine Wand zu seinen Räumen. Zu vermuten ist, dass sie dort erst einmal die Kasse aufbrachen und die Tabakwaren an sich nahmen. Anschließend wurde wohl der Teil der Einrichtung, der zur Postannahme gehört, beiseite geschoben und die nächste Wand zur angrenzenden Bäckerei aufgestemmt. Schlussendlich schlugen die Unbekannten ein weiteres großes Loch in die Wand hinter dem Geldautomaten. Den gingen sie laut Polizei „mit verschiedensten Werkzeugen“ an, konnten ihn jedoch nicht öffnen.

Dass es sich gleichwohl um durchaus gut vorbereitete Täter gehandelt haben dürfte, lässt sich an den weiteren Schilderungen von Hermann Lütkeschümer ablesen: Demnach dunkelten sie Fenster ab, damit von außen niemand auf sie aufmerksam werden konnte. Zudem sprühten sie seinen Worten zufolge in der Bäckerei Überwachungskameras ein. Der Alarm, sagte der Ladeninhaber, sei ausgelöst worden, als sich die Einbrecher am Geldautomaten zu schaffen machten. Einer der Täter sei währenddessen wohl in einen Nebenraum gegangen, der alarmgesichert gewesen sei.

Am Montag hatten Hermann Lütkeschümer und seine Frau Claudia ihr Geschäft bereits wieder geöffnet. Nachdem die Polizei ihre Spurensuche am Sonntag beendet hatte – „die hatten auch einen Hund dabei“ –, konnte das Ehepaar soweit Ordnung schaffen, dass sie den Betrieb zum Wochenstart aufnehmen konnten. Allerdings mit einer Einschränkung: In Sachen Post lief bei ihnen noch nichts. „Die Kunden haben aber alle Verständnis“, betonten die Lütkeschümers. Sie betreiben das Geschäft seit fast 18 Jahren und erlebten nun bereits den dritten Einbruch.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter ✆ 0 54 81/93 37-45 15 entgegen.