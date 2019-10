Die Hausband der Gempt-Halle hat aus diesem Anlass nach eigenen Angaben ein besonderes Programm zusammengestellt. Initiator der Veranstaltungsreihe ist der Lengericher Kai Strauss. Kurz nach Gründung der Bürgerstiftung hat er die Blues Session im Bistro ins Leben gerufen.

Am Donnerstag werden die einzelnen Mitglieder der Hausband ihren persönliche Programme präsentieren. Und zum runden Geburtstag wird auch der Veranstaltungsort gewechselt. Gespielt wird nicht im Bistro, sondern im rechten Hallenschiff der Gempt-Halle. Dort werden aus diesem Anlass neben Sitzgelegenheiten auch Theke und Tische aufgebaut.

Eingeleitet wird das laut Pressemitteilung hochkarätige Programm von Pianist Christian Bleiming. Er ist in Fachkreisen als „Boogie-Woogie-König des Münsterlandes“ bekannt. Danach wird Kai Strauß mit seiner Band „Kai Strauss & The Electric Blues All Stars“ den Abend weiterführen. Sie gewannen den German Blues Award 2019 als beste Bluesband Deutschlands.

Ein Urgestein der Blues Session ist Memo Gonzales, der sich als „Heavyweight“ der Veranstaltungsreihe einen Namen gemacht hat. Mit seiner Band „Memo Gonzales & The Özdemirs“ wird er am Donnerstag auftreten. Zum Abschluss des Abends wird dann die Hausband in Aktion treten.