Reinhard Lux , unter Musikfreunden auch bekannt als Haschi Lux, spricht mit einem humorvoll-ironischem Unterton von einem „Alterswerk“. Immerhin ist er mit seinen 69 Jahren nicht mehr der Allerjüngste und hat nun eine CD mit seinen Lieblingsliedern herausgebracht. Die 17 Stücke sind nicht zuletzt Beleg dafür, dass er musikalisch stark von den 1960er-Jahren geprägt ist.

Damals, es war 1966, kam er von Duisburg nach Lengerich. Sein Vater hatte die Rektorenstelle an der Realschule bekommen, die Familie folgte von der Ruhrgebietsgroßstadt ins Tecklenburger Land. Reinhard Lux hatte bereits erste Erfahrungen als Sänger gesammelt. In der neuen Heimat schloss er sich der Beat-Gruppe „The Juggernauts“ an, es sollte eine prägende Phase werden.

Wenn beispielsweise Bands wie „The Rattles“ oder „The Lords“ in der Region waren, konnte es sein, dass die Lengericher als Vorgruppe auf der Bühne standen. Ende des Jahrzehnts war diese Ära vorbei. Vor einigen Jahren habe es aber noch einmal mit einigen musikalischen Weggefährten von damals ein vorübergehendes „Juggernauts“-Revival gegeben, so Reinhard Lux. Auf der CD gebe es aus dieser Zeit ein Live-Medley zu hören. Darüber hinaus hat er unter anderem Lieder von Roy Orbison , „The Moody Blues“, „The Surchers“ und natürlich auch den „ Beatles “ eingesungen. „Für jeden, der die wilden 60er erlebt und zu den Songs gerockt oder dabei vielleicht seine erste große Liebe gefunden hat, ist diese CD ein Muss“, wirbt er gekonnt für sein musikalisches „Spätwerk“.

Wer sich live ein Bild machen will, welche Titel der passionierte Musiker in seine Lieblingslieder-Liste aufgenommen hat, hat dazu am Samstag, 26. Oktober, Gelegenheit. Dann findet in der Gempt-Halle die „Lengericher Beat-Party“ statt. Neben „The Beat“ aus Osnabrück und den Lokalgrößen von „Only Twice“ werden auch „Haschi & the Playbacks“ das Publikum unterhalten. Haschi Lux verspricht, dass er diese Gelegenheit natürlich nutzen werde, um eine seiner 17 Top-Hits zu präsentieren.