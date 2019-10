Bloß nicht verkriechen

Immer mehr junge Menschen befinden sich nach Angaben der Lengericher Reha GmbH für Sozialpsychiatrie in psychiatrischer Behandlung. Das wirkt sich auch auf die Arbeit der Einrichtung aus. Denn psychisch Erkrankte unter 30 Jahren stehen häufig vor großen Herausforderungen und haben einen speziellen Unterstützungsbedarf, sagen die Verantwortlichen. Schon seit einigen Jahren entwickelt die Reha GmbH, eine Tochtergesellschaft der Ledder Werkstätten, für diese Zielgruppe besondere Hilfsangebote. Jetzt hat sie in Lengerich eine „Trainings-WG U30“ im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) eingerichtet.

„Wir möchten mit der Wohngemeinschaft eine Versorgungslücke schließen an der Schnittstelle zwischen Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie sowie der Jugendhilfe“, erklärt Philipp Hartmann , der das Projekt mitkonzipiert hat und es koordiniert. Die Zeit des Erwachsenwerdens sei für viele junge Frauen und Männer schwierig. Plötzlich müssten sie Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. „Aber für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen ist der Sprung aus der Familie oder Jugendhilfeeinrichtung in die Eigenständigkeit oft überfordernd“, so Philipp Hartmann. Das Risiko für seelische Krisen oder soziale Isolation sei dann besonders hoch.

In der neuen Trainings-WG soll dieser Übergang nun schrittweise vollzogen werden. Dafür sorgt die intensive und individuelle Betreuung der maximal vier Bewohner. Jetzt, während der Eingewöhnungsphase, trainiert das Team mit den jungen Klientinnen und Klienten vor allem lebenspraktische Fertigkeiten. So ist zum Beispiel das pünktliche Aufstehen ein wichtiges Thema.

Der 21-jährigen Jennifer bereitet das jeden Morgen große Probleme. Bei Adrian war das bis vor Kurzem genauso. Während eines mehrwöchigen Berufspraktikums musste er regelmäßig geweckt werden. Doch plötzlich bekam der 27-Jährige die Kurve. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass Adrian seine Arbeit zunehmend Spaß machte. Der junge Mann hatte Informatik studiert, als er erkrankte und sein Studium daraufhin abbrechen musste. Auch ohne Abschluss konnte er im Praktikumsbetrieb seine Kenntnisse so gut einsetzen, dass ihm die Firma nun eine feste Stelle angeboten hat.

„Das ist ein toller Erfolg“, freut sich Mareike Schweiger, die zum Mitarbeiter-Team gehört. Aber natürlich gibt es auch Reibereien, wie in jeder Wohngemeinschaft oder Familie. Bewohnerin Malina kann das nur bestätigen: „Eigentlich verstehen wir uns ja gut. Aber wegen der Hausarbeit streiten wir uns regelmäßig.“ Und nicht nur die Hausarbeit, auch das Streiten will gelernt sein. Die Verbesserung der Konfliktfähigkeit gehört deshalb ebenso zu den Trainings-Zielen wie die Förderung von Handlungskompetenz, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung.

Die 19-jährige Malina hatte vor ihrem Einzug bereits alleine gelebt ohne jegliche sozialpsychiatrische Unterstützung. In der Wohngemeinschaft gefällt es ihr besser: „Es ist schon manchmal anstrengend mit den anderen. Aber als ich alleine wohnte, habe ich mich oft verkrochen.“ Und genau das möchte das neue Angebot der Reha GmbH verhindern. Durch die intensive Begleitung sollen die jungen Menschen befähigt werden, selbstbestimmt und eigenständig mit ihrer seelischen Erkrankung innerhalb der Gesellschaft zu leben.