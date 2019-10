„Es tut mir wahnsinnig leid, und ich bin froh, dass niemand körperlich zu Schaden gekommen ist“, sagte der Angeklagte in der Hauptverhandlung am Amtsgericht Tecklenburg. Der Lengericher räumte am Mittwoch ein, erschüttert von seinem Verhalten zu sein. Im Februar dieses Jahres war der 41-Jährige innerhalb von drei Tagen zweimal volltrunken am Steuer eines Fahrzeugs erwischt worden.

In einem Fall war es zu einem Unfall gekommen, im anderen war der offenbar nur durch puren Zufall und die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer verhindert worden. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilte das Gericht den Angeklagten nun zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro. Weiter verhängte es den Entzug der Fahrerlaubnis und ordnete eine Sperrfrist von 20 Monaten an.

Der Mann, der nach eigenen Angaben kaum Erinnerungen an das Geschehen hat, hat sich unmittelbar danach in eine Sucht- und Traumatherapie begeben, um sich behandeln zu lassen. Er habe seine Depressionen mit starkem Alkoholkonsum kompensieren wollen, glaubt er heute.

Das Geschehen, von dem er offenbar nichts mehr weiß, haben Zeugen beobachtet. So war er Mitte Februar einem Pkw-Fahrer auf der Straße zwischen Brochterbeck und Lengerich aufgefallen. „Er hat mir die Vorfahrt genommen und ist in Schlangenlinien vor mir hergefahren“, sagte der Mann aus. Er hatte die Polizei zu Hilfe gerufen und weiter beobachtet, wie der Pkw vor ihm auf dem Südring mehrfach in den Gegenverkehr geriet, einmal rechts an der Leitplanke landete, schließlich trotz roter Ampel nach links Richtung Lengerich abbog und dabei beinahe entgegenkommende Radfahrer erwischte. „Es war ein großes Glück, dass alles so ausgegangen ist“, betonte der Zeuge mit Blick auf die Radler, die dem Auto ausweichen konnten.

Kurz nach dem Abbiegevorgang setzten Polizeibeamte den 41-Jährigen in einer Sackgasse fest. Auf dem Beifahrersitz saß die weinende achtjährige Tochter des Mannes. Ein Test kurze Zeit später bescheinigte ihm einen Blutalkoholwert von 2,66 Promille.

Schon drei Tage zuvor war der Angeklagte mit seinem Auto auf der Kattenvenner Straße in Ladbergen im Graben gelandet. 1,97 Promille lautete das Ergebnis des Blutalkoholtests, der dem Unfall folgte.

Ihm sei „unbegreiflich, wie es dazu kommen konnte“, machte der 41-Jährige vor Gericht deutlich. Der Richter ging in seinem Urteil von Fahrlässigkeit aus, „weil wir nicht sicher feststellen können, dass sie erkannt haben, dass sie nicht mehr fahren können“.

Das Gericht blieb unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die sich für eine Bewährungsstrafe von vier Monaten ausgesprochen hatte. Es hielt dem Angeklagten zugute, dass er eingesehen hatte, dass es so nicht weitergehen könne, und sich unmittelbar nach dem Geschehen in Therapie begeben hatte.