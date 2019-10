Feiern wie in den 60ern

„The beat goes on“, „The Golden Sixties“, „Summer of Love“, „Flower, Power, Love and Peace”, oder „Summer of 69“ sind bis heute Schlagworte, wenn es um das Lebensgefühl in den 1960er-Jahren geht. Für Musikfans in Deutschland hatte während dieser Ära das Jahr 1965 eine besondere Bedeutung, da ging erstmals der Beat-Club auf Sendung. Manch einer, der daheim zusah – überwiegend ein junges Publikum –, rockte in den eigenen vier Wänden mit, wenn Moderatorin Uschi Nerke die Stars auf die Bühne holte. Zumindest ein Hauch dieser Zeit wird am Samstag, 26. Oktober, durch die Gempt-Halle wehen. Dort findet ab 20 Uhr die „Lengericher Beatparty“ statt.

„Der Vorverkauf läuft bestens, die Halle wird richtig voll“, verkündet Hallenmanager Michael Rottmann vom Veranstalter Bürgerstiftung Gempt. Mit Unterstützung der Lengericher Oldie-freunde dürfen sich die Fans der Songs von den Beatles , Stones, Beach Boys , Tremeloes, Small Faces, CCR, The Who, Rattles und Lords bis zu den Rubettes, Queen und Co. aus den 70er Jahren freuen.

Als „Volltreffer“ bezeichnen die Veranstalter die Verpflichtung der Hauptband des Abends: Die Osnabrücker Formation „The Beat“ ist laut Pressemitteilung in Norddeutschland eine feste Größe auf Oldiepartys und Stadtfesten. Die ganze Palette der Songs aus den „Golden Sixties“ bis zu aktuellen Hits beherrschen die Jungs um Ralf Schlüwe und Wolfgang Rappold.

Doch zur Beat-Party soll auch ein kräftiger Schuss Lokalkolorit gehören. Mit Peter Weber und Freimut Reuschel, bekannt als Duo „Only Twice“, und Reinhard „Haschi” Lux, dem einstigen Sänger der legendären Lengericher Beatband „The Juggernauts“, bereichern daher auch Lengericher das Partyprogramm. „Außerdem haben wir noch eine tolle Überraschung im Programm“, will Günter Tierp vom Lengericher Oldie-freundeskreis Neugier wecken.

„Entsprungen ist die Idee zur Beatparty vor zwei Jahren bei unserer Oldie-Revivalparty 50 Jahre Jugendtanz im Hotel Zur Mühle“, erinnert sich Tierp. Die hatte aus Kapazitätsgründen aber mehr den Charakter eines Klassentreffens, viele Oldie-freunde wären seinerzeit gern noch dabei gewesen. „Umso mehr freuen wir uns, dass es in der Gempt-Halle am 26. Oktober für alle Fans der Beatmusik, für private Freundeskreise, Cliquen und Clubs einen absoluten Musikgenuss, eine volle Tanzfläche und sicher auch viele Wiedersehenserlebnisse geben wird.“

Hallenmanager Michael Rottmann kündigt an, das es viele Sitzplätze an Tischen und Catering geben werde und die Halle in „ansprechendem Ambiente“ erstrahlen soll.