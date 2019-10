Als am Sonntagmittag etwa drei Viertel der Messe „Lengerich – mobil & aktiv“ vorbei waren, zog Organisator Christian Werner ein erstes Fazit. Zwar war der Osnabrücker mit der Premiere in der Gempt-Halle nicht rundum zufrieden. Aber er kündigte dennoch an, dass „die Bestrebungen dahin gehen, dass es nächstes Jahr weitergeht“.

Offen räumte der 58-Jährige ein, dass am Samstag „sehr wenig“ Besucher gekommen seien. Am zweiten Tag sei deren Zahl dann wesentlich größer gewesen. Positiv verbuchte der Messemacher, dass er von vielen Ausstellern die Rückmeldung bekommen habe, dass es „viele tolle Gespräche“ und „sehr gute Kundenkontakte“ gegeben habe. Zudem hätten die ersten Teilnehmer schon nach einem Platz für das kommende Jahr gefragt, ohne sicher zu wissen, ob und wann „Lengerich-mobil & aktiv“ dann über die Bühne geht. Werner sagte allerdings, dass beim Hallenmanagement ein Termin erneut im Oktober geblockt worden sei.

Die Veranstaltung vereint hauptsächlich die Themen Gesundheit und Oldtimer. Dabei ging die Palette an Angeboten allerdings sehr weit. Zu sehen waren natürlich eine Reihe betagter Fahrzeuge. Das Fahrzeug- und Technikmuseum Ibbenbüren machte Reklame für sich. Christian Werner war wie Mitorganisator Karl-Heinz Pawelzik aus Münster mit einem Stand vertreten. Es gab Kochvorführungen und es wurde für Hörgeräte, Hautpflege und manch anderes geworben. Eine Naturheilpraxis war vertreten, ein Heilzentrum und Fitnesssportanbieter. Es gab Marmeladen und Pralinen und Nippes wie kleine Mainzelmännchen-Figuren.

Das regnerische Wetter sorgte indes dafür, dass sich auf dem Platz neben der Halle, der ebenfalls als Ausstellungsfläche zur Verfügung stand, nicht allzu viele Besucher blicken ließen. Christian Werner nahm es recht gelassen. Er sprach davon, dass der Standort in Lengerich ideal sei, um das avisierte Einzugsgebiet im Dreieck Osnabrück-Münster-Rheine abzudecken. Zudem biete die Gempt-Halle, die ausgebucht gewesen sei, den Ausstellern beste Möglichkeiten sich zu präsentieren. Die Premiere bezeichnete er als „Testballon“.

Vom Konzept, an dem seit etwa einem Jahr gearbeitet worden sei, zeigt sich der 58-Jährige überzeugt. Während der Thema Oldtimer eher Männer anspreche, interessierten sich für den Komplex Gesundheit vorrangig Frauen. Beides unter einem Dach zu präsentieren, biete so auch die Möglichkeit für einen Familienausflug.

Seinen Worten zufolge hat er die Mehrheit der Aussteller über die Messen „Osna Oldies“ und „Osna Vital“ , die er ebenfalls organisiert beziehungsweise organisiert hat, für Lengerich gewinnen können. Gerade aus Lengerich seien aber auch einige neue Partner mit ins Boot geholt worden.