Tat löste bei Seniorin Panikattacken aus

Lengerich/Ibbenbüren -

Zum Motiv für einen Einbruch gab es am Dienstag vor dem Schöffengericht Ibbenbüren unterschiedliche Versionen von Anklage und Angeklagtem. Unbestritten war indes, dass der heute 24-Jährige im Oktober 2018 in ein Wohnhaus in Lengerich eingedrungen war. Vor allem eine 84-jährige Bewohnerin hatte in der Folge mit der Verarbeitung des Geschehens zu kämpfen.