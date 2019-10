Einem der wichtigsten christlichen Liederdichter des 20. Jahrhunderts ist ein musikalisch-literarischer Abend in der Bodelschwingh-Kirche in Wechte gewidmet. Am Samstag, 9. November, lädt der Trägerverein der Bodelschwingh-Kirche um 18 Uhr ein zu einem Konzert unter dem Leitgedanken „Sein Wort will helle strahlen“. Erinnert wird dann an Jochen Klepper , der sich 1942 angesichts der drohenden Deportation durch die Nazis zusammen mit Frau und Stieftochter das Leben nahm.

Der Reichspogromnacht von 1938 wird jährlich in Deutschland in besonderer Weise gedacht. In diesem Konzert geht es exemplarisch um ein christlich-jüdisches Schicksal, das unmittelbar zu berühren vermag, so die Veranstalter. Klepper hatte 1931 die jüdische Witwe Johanna Stein geheiratet, die zwei Töchter (die ältere ging später kurz vor Kriegsausbruch nach England) mit in die Ehe brachte. Sie ließ sich im Dezember 1938 taufen.

Das Motto des Konzerts aus einem Klepper-Lied soll laut Pressemitteilung Hoffnung und Mut auch in dunklen Stunden vermitteln. Feinsinnige und berührende Texte und Melodien kennzeichnen die sechs Klepper-Lieder, die die Musikerinnen für das Programm ausgewählt haben: Mit Sopran, böhmischer Harfe, Oboe und Orgel werden sie unter anderem „Er weckt mich alle Morgen“‟ und „Die Nacht ist vorgedrungen‟ musizieren; die Zuhörenden sind bei allen Liedern zum Mitsingen eingeladen. Liedbearbeitungen, jiddischer Gesang und Klezmer-Musik ergänzen das Programm ebenso wie literarische und moderierende Texte, vorgetragen von Pfarrer Jörg Oberbeckmann.

Esther-Sophia Kantor (Sopran und böhmische Harfe) ist als Musikpädagogin in Nürnberg sowie als Sängerin und Kammermusikerin in ganz Deutschland tätig. Sie arbeitet seit einigen Jahren eng zusammen mit Ulrike Lausberg (Orgel) und Stefanie Bloch (Oboe). Letztere haben sich als konzertantes Duo in jahrzehntelanger Zusammenarbeit Musik aus sechs Jahrhunderten erarbeitet und Konzertreisen auf drei Kontinenten unternommen.

Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Vom Trägerverein der Bodelschwingh-Kirche werden Getränke angeboten.