Mehr Verbindungen ab Lengerich

Anlässlich des Fahrplanwechsels am 15. Dezember hat die Deutsche Bahn vor Kurzem eine Reihe von Neuerungen vorgestellt – allerdings nur für den Fernverkehr; der Nahverkehr blieb bei der Präsentation außen vor. Gerade für Lengerich ist die anstehende Umstellung indes besonders interessant. Verkehrt doch neben der von der Eurobahn betriebenen Regionalbahn 66 (RB 66) erstmals der Regional-Express 2 (RE 2) der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Münster und Osnabrück und bietet Zugreisenden eine direkte Verbindung ins Ruhrgebiet und nach Düsseldorf inklusive Flughafen. Noch liegt der Fahrplan offiziell zwar nicht vor, die WN haben ihn aber bereits eingesehen und ausgewertet.

Wichtig für Berufspendler: Am Halbstundentakt zu den Stoßzeiten von Montag bis Freitag wird nicht gerüttelt. Der RE 2 Richtung Osnabrück hält von 5.58 bis 22.55 Uhr jeweils ungefähr zur vollen Stunde, Richtung Münster geht es im selben Takt von 5.58 Uhr an bis 22.01 Uhr. Die Züge der RB 66 sollen montags bis freitags ebenfalls alle 60 Minuten in Lengerich halten, der erste gen Osnabrück um 5.24 Uhr, der letzte um 23.24 Uhr. Nach Münster geht es morgens um 5.33 Uhr los, abends fährt der letzte Zug um 23.33 Uhr.

Damit gibt es in der Summe ab und nach Lengerich mehr Verbindungen als bisher, da die Regionalbahn derzeit tagsüber und abends, also wenn der Berufsverkehr abebbt, zeitweise nur im Stundentakt unterwegs ist.

Vor allem für Nachtschwärmer von Interesse: Die zusätzlichen RB 66-Spätverbindungen von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag ab Osnabrück um 0.19 und 1.19 Uhr und ab Münster um 0.03 und 1.03 Uhr bleiben erhalten. Spätverbindungen mit dem RE 2 ins Ruhrgebiet und nach Düsseldorf wird es hingegen weder in der Woche noch am Wochenende ab Lengerich geben.

Erheblich vergrößern wird sich durch den RE 2 die Zahl der Zugverbindungen am Wochenende. Der beschriebene Halbstundentakt kommt samstags nach Osnabrück ab 6.24 Uhr zum Tragen und sonntags ab 8.24 Uhr. Nach Münster geht es damit samstags um 6.33 Uhr los und sonntags um 6.59 Uhr. Abends besteht sonntags wie in der Woche um 23.24 Uhr beziehungsweise 23.33 Uhr die letzte Möglichkeit, nach Osnabrück oder Münster zu kommen.

Laut Fahrplan brauchen die RE 2-Züge nach Osnabrück und Münster in etwa genau so lang wie der RB 66, also circa 15 Minuten ins Niedersächsische und 22 Richtung Großstadt im Süden.

Wer zum Flughafen nach Düsseldorf möchte, muss eine Fahrzeit von etwa 1.45 Stunden einkalkulieren. Nach Gelsenkirchen dauert die Fahrt mit dem RE 2 gut eine Stunde. Besonders Pendler, die ab Mitte Dezember weiter als bis Münster fahren wollen, müssen ein paar weitere Details beachten. Der Regionalexpress, der morgens um 6.59 Uhr startet, fährt montags bis freitags nur bis Münster, der davor und die danach gehen hingegen durch bis Düsseldorf. Und der letzte RE 2 des Tages, der täglich um 22.01 Uhr abfährt, endet ebenfalls bereits in Münster. Wer ab Landeshauptstadt oder Ruhrgebiet Lengerich mit dem RE 2 ansteuert, sollte darauf achten, dass die Züge, die ab 22 Uhr in Düsseldorf losfahren ebenfalls nur bis Münster im Einsatz sind.

Den RE 2-Fahrplan genau studieren sollten zudem jene, die kleinere Bahnhöfe wie Kattenvenne oder Natrup-Hagen ansteuern oder von diesen abfahren. Nicht alle Regionalexpress-Züge halten dort. In Kattenvenne läuft es abseits der Stoßzeiten auf einen Zwei-Stunden-Takt hinaus – zusätzlich zum Stundentakt, mit dem die RB 66 den Lienener Ortsteil ansteuert.

Seitens der Eurobahn heißt es auf Anfrage, dass eine Veröffentlichung der neuen Fahrpläne für die RB 66 für Ende November angepeilt werde. Die Deutsche Bahn strebt für den RE 2 Mitte November an, so eine Sprecherin. Eingepflegt sind alle Verbindungen schon im Internet bei der Fahrplanauskunft von Eurobahn und Deutscher Bahn.