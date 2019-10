Gute Nachricht für Literatur-Fans

Lengerich wird wieder eine klassische Buchhandlung bekommen. Am 1. Februar kommenden Jahres will Ulrich Veltmann das Geschäft in der Münsterstraße eröffnen – in jenem Ladenlokal, in dem zuletzt „Wir in Lengerich“ ansässig war.

Der 60-Jährige betreibt in Ladbergen seit vielen Jahren die „Dorfbuchhandlung“. Er erzählt, dass er über das Projekt in der Nachbarstadt bereits seit der Schließung von Oberhellmann nachdenke. Damals – das Traditionsgeschäft wurde im Sommer 2018 aufgegeben – sei er sowohl von Eigentümerin Sabine Kattmann als auch seitens der Stadt angesprochen worden, ob er in der Bahnhofstraße nicht weiter machen wolle. Das sei dann zwar nicht zustand gekommen. Aber er habe sich anschließend mehrere andere Optionen im Lengericher Zentrum angeschaut. Lage, Größe, Mietpreis seien dabei die entscheidenden Kriterien gewesen.

„Der Mietvertrag ist inzwischen unterschrieben“, sagt der gelernte Buchhändler. Über fünf Jahre laufe der Kontrakt mit Option auf eine Verlängerung. Bis zur Eröffnung in gut drei Monaten will Ulrich Veltmann sein neues Geschäft auf den rund 80 Quadratmetern einrichten und sich und seine Mitarbeiter auf das, was da kommt, vorbereiten. Sorge, dass es nicht klappen könnte in Lengerich, hat er offenbar keine.

In Ladbergen habe er zuletzt die Erfahrung gemacht, dass wieder verstärkt zum Buch gegriffen wird – sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern. Die einzige „Problemgruppe“ seien männliche Jugendliche in der Altersklasse 14 bis 18, die sich offenbar lieber am Computer vergnügten als zu lesen. Er wisse zudem, wie es zuletzt bei Oberhellmann und auch Weltbild gelaufen sei. Und es seien zuletzt bereits einige Lengericher nach Ladbergen gekommen, um bei ihm zu schmökern. All das stimme ihn optimistisch.

Um sich dem Projekt voll widmen zu können, gibt Ulrich Veltmann seine Nebentätigkeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf. So gewinnt er zwei Tage für seine Bücher und die Kundschaft. Über sich sagt der Literaturexperte, dass er sich besonders gut in den Bereichen Kinder- und Jugendliteratur auskenne. Rund 50 Romane lese er pro Jahr, hinzu kämen viele weitere Werke, die sich an ein junges Publikum richten und die er flott durcharbeiten könne. „ich bin ein Schnellleser.“

Mitbringen wird der Geschäftsmann aus Ladbergen auch seinen zweiten Geschäftszweig: Single-Malt-Whisky. Dem hochprozentigen Getränk hat er sich während eines vierjährigen Aufenthalts in Kanada verschrieben. In dem nordamerikanischen Land habe er während seiner Arbeit als Holzfäller einen Schotten kennengelernt. Daraus sei eine „ewige Freundschaft“ entstanden und die Liebe zum Whisky. Neben vielen Tausend Büchern, die er vorrätig haben will, sollen in den Regalen somit auch ein paar Hundert Flaschen Platz finden.