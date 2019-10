Das Tecklenburger Land ist eine Job-Region. Seit 2013 ist die Zahl der Frauen und Männer, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in eine andere Kommune pendeln, deutlich gestiegen. Auch die Zahl derjenigen, die in ihrem Wohnort ihrem Job nachgehen, ist gestiegen. Das geht aus der jüngsten Übersicht des Statistischen Landesamt IT.NRW hervor.

Sowohl in Lengerich als auch in Ladbergen und Lienen kommen mehr Menschen in den Ort, um dort ihrer Beschäftigung nachzugehen, als Personen, die den umgekehrten Weg beschreiten. Eine Ausnahme bildet Tecklenburg. Dort ist seit Jahren die Zahl derjenigen, die von außerhalb kommend ihren Arbeitsplatz in der Stadt aufsuchen, größer als die Zahl der Tecklenburger, die in einer anderen Kommune in Lohn und Brot stehen.

Ein Großteil der Lengericher, die morgens die Stadt verlassen, hat in der Region seinen Arbeitsplatz. 963 Personen fahren nach Münster, 823 nach Osnabrück, 715 nach Tecklenburg, 514 nach Ladbergen und 423 steuern Ibbenbüren an. Ihren Arbeitsplatz in der Stadt mit Weitblick haben 912 Lienener. Sie stellen die größte Gruppe vor Ibbenbüren (850), Tecklenburg (761), Ladbergen (590) und Osnabrück (529), die ihren Heimatort auf dem Weg zur Arbeit verlassen.

Nicht nur die Gruppe der Ein- und Auspendler ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Auch die Zahl derjenigen, die in ihrem Wohnort den Arbeitsplatz haben, ist ständig größer geworden beziehungsweise nicht gesunken. Hier tanzt nur die Gemeinde Lienen etwas aus der Reihe, wo die Zahl der Innenpendler mal leicht rückläufig, mal leicht zunehmend ist.

Auch in anderer Hinsicht ist der Erholungsort im Osten des Kreises eine Ausnahme: Dort wird von Einpendlern nicht mal jeder zweite Arbeitsplatz im Ort besetzt (48,9 Prozent). In Lengerich liegt dieser Wert bei 54,9 Prozent. In Ladbergen (64,7 Prozent) kommen knapp zwei von drei Erwerbstätigen von außerhalb, in Tecklenburg (77,5 Prozent) sind es gut drei Viertel.

Der Anteil der Auspendler an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen, die in einer Kommune leben, ist in Lengerich mit 52,8 Prozent nach Rheine (44,4 Prozent), Emsdetten (50,4 Prozent) und Ochtrup (51,8 Prozent) der viertniedrigste Wert im Kreis Steinfurt. Ladbergen (69,2 Prozent), Tecklenburg (74,6 Prozent) und Lienen (75,1 Prozent) weisen eine wesentlich höhere Quote auf.

Insgesamt haben die Statistiker in Lengerich 13 003 Erwerbstätige registriert. In Tecklenburg (5365), Ladbergen (3342) und Lienen (2215) stehen erheblich weniger Arbeitsplätze für Einpendler und innerhalb der Kommune pendelnde Beschäftigte zur Verfügung.

Während in Ladbergen, Lengerich und Lienen deutlich mehr Männer auf dem Weg zur Arbeit den Ort verlassen oder ihn aufsuchen, gibt es in Tecklenburg eine Ausnahme: In der Festspielstadt haben wesentlich mehr Einpendlerinnen einen Arbeitsplatz als ihre fahrenden Kollegen.