Auf der Schulstraße ist am Donnerstag ein Pkw mit einem Motorrad kollidiert. Dabei erlitt der 55-jährige Zweiradfahrer aus Ibbenbüren schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Osnabrück. Der 21-jährige Autofahrer aus Lienen war gegen 17.15 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Kreuzung Bodelschwinghstraße/Friedhofstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben hielt er in Höhe der Feuerwache kurz an und fuhr dann abrupt nach links, offenbar um zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden Motorrad. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.