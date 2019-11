Die Gitarre? Ein Teil seines Körpers!

Ob die Zeilen gerechtfertigt sind? Darüber kann sich jeder selbst ein Urteil erlauben. Denn: Jimmy Reiter ist am Mittwoch (6. November) Gast der Gempt Blues Session. Seine Band zähle seit Jahren zu den gefragtesten Formationen der Blues-Szene, wie zahlreiche Auszeichnungen belegten, darunter der German Blues Award als beste deutsche Blues-Band 2017, der BiG Award für Reiter als bester zeitgenössischer Blueskünstler 2015 und der Preis der deutschen Schallplattenkritik für das Debütalbum „High Priest Of Nothing“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

„Dieser Kerl ist definitiv einer der besten jungen Gitarristen der europäischen Bluesszene“, habe das britische Magazin Blues & Rhythm geschrieben.

Nach ausgiebigen Touren mit Auftritten auf zahlreichen Club- und Festivalbühnen habe Reiter 2015 sein zweites Album „Told You So“ aufgenommen. Aus dem aus überwiegend Eigenkompositionen bestehenden Repertoire, werde der Osnabrücker Musiker zusammen mit der Gempt-Hausband ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen, das jeden Live-Musik-Fan begeistern sollte.

Das Konzert im Bistro beginnt um 20 Uhr.