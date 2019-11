Jetzt präsentierten sie unter anderem „Skyfall“ von Adele und den Hit „High Hopes“ der Band Panic at the Disco. Die Nachwuchsmusizierenden hatten sichtlich Spaß und waren stolz, den Auftritt gemeinsam geschafft zu haben. Zufrieden zeigte sich auch Silas Jakob , der im Anschluss mit seiner eigenen Band „Cosmo Floyd“ auf der Bühne stand und die rund 30 Zuschauer im Gempt-Bistro mit handgemachter Trip-Hop-Musik begeisterte.

„Die Mischung aus Nachwuchs und erfahrenen Gruppen auf der Bühne ist der Kern unserer Idee“, freute sich Jendrik Peters über einen aus seiner Sicht gelungenen Abend. Der pädagogische Mitarbeiter der Volkshochschule organisiert das Livemusik-Format „Band im Bistro“ gemeinsam mit den Verantwortlichen der Gempt-Halle. Es sei jedoch nicht so leicht, lokale Gruppe zu finden, die erste Bühnenerfahrungen sammeln wollen. „Interessierte dürfen sich jederzeit an uns wenden“, so Peters weiter.

Das nächste Halbjahr ist laut Pressemitteilung bereits geplant. Musikfreunde dürften sich auf „Welcome Diversion“, „Lia“ und „Kaum Jemand“ freuen. Für den Herbst nächsten Jahres gibt es laut Veranstaltern noch freie Termine. Nähere Informationen gibt es bei Jendrik Peters ( ✆ 0 54 81/93 88 16, E-Mail jpeters@vhs-lengerich.de).