Das Rote Kreuz ruft in Lengerich am Dienstag, 19. November, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende auf. Der Termin findet in der Bodelschwingh-Realschule, Schulstraße 61, statt. In Hohne folgt eine weitere Blutspendeaktion am Dienstag, 26. November, von 16.30 bis 20 Uhr in der Grundschule, Schrägweg 20.