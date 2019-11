„Jesus ist nicht Geschichte“

Nein, das gibt´s nicht: Vor der Stadtkirche steht wirklich der Bürgermeister, er ist einwandfrei zu erkennen. Unweit vom ihm hilft Pastor Peter Kossen Arbeitsmigranten, denen es nicht gut geht. Superintendent André Ost ist zu sehen. Auch er ist da, um das Jesuskind zu begrüßen und zu beschenken. Die drei Genannten, erläutert Stella Renk-Berry , stellen in ihrer Krippe die Heiligen Drei Könige dar. Wilhelm Möhrke repräsentiere die säkulare Wirklichkeit, die beiden Geistlichen die katholische und die evangelische Kirche. Der Betrachter lacht, er schmunzelt, er ist erstaunt, wie präzise es Stella Renk-Berry gelungen ist, Persönlichkeiten aus Lengerich nachzubilden - nicht nur die drei Genannten. Doch es geht ihr dabei ganz sicher nicht um Effekthascherei.

Paketbote von Amazon

Immer wieder hätten Maler die Weihnachtsgeschichte in ihrer eigenen Zeit und in ihrem Heimatort stattfinden lassen – „und damit ausgedrückt, dass Jesu Geburt nicht weit weg und vor langer Zeit stattfand, sondern er hier und heute für uns geboren wurde“. In diese Tradition wolle sie sich einreihen. „Für einen Christen ist Jesus nicht Geschichte, er ist Aktualität.“ Dass, was sich vor 2000 Jahren im Heiligen Land abgespielt hat, geschieht in ihrer Krippe ganz konkret vor der Stadtkirche in Lengerich.

Im Eingangsbereich, „dort, wo es windgeschützt ist“, hockt Maria mit dem Jesuskind. Ein Paketbote von Amazon kniet vor den beiden und überbringt weiteren Weihrauch. Über dem Portal schweben zwei Weihnachtsengel, die die Lobeshymne „Ehre sei Gott in der Höhe“ anstimmen. „Diese Rolle habe ich den zwei Pastorinnen Sigrid Holtgrave und Sibylle Liening zugedacht, die das Lied auch immer wieder im Gottesdienst anstimmen“, erläutert Stella Renk-Berry ihre Arbeit. Es ist beeindruckend, ja faszinierend, wie deutlich die realen Personen in den Figuren zu erkennen sind – ihre Gesichtszüge, ihre Haltung, ihr Ausdruck – und wie dadurch die Weihnachtsgesichte in Lengerich Wirklichkeit wird. Der Betrachter schmunzelt zunächst angesichts des lokalen Zusammenkommens, wird dann aber ernst. Und er wird nachdenklich: Welche Rolle spielt die Weihnachtsgeschichte heute noch? Welche Rolle spielen die Kirchen? Welche Rolle nimmt Gott in meinem Leben ein?

Alois Temme bringt ein Geschenk

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Alois Thomes, bringt dem Kind, das im Laufe seines Lebens so große Bedeutung bekommen wird, eine Lengericher Weihnachtskugel. Helgard Weiß schenkt die zwei Bücher, die sie über Lengerich herausgegeben hat, Pastor Hermann Roling eine Ikone, die er selbst gemalt hat. Der junge Soldat, der in der realen Welt am Denkmal neben dem Portal der Stadtkirche steht, ist in der Krippe von Stella Renk-Berry vom Sockel heruntergekommen: „Er ist kleiner und verletzlicher - kein Denkmal mehr, und ohne Gewehr kniet er vor dem Kind“, erläutert die Frau, die diese Krippe in vielen Monaten Arbeit geschaffen hat.

Vor vier Jahren, erzählt Stella Renk-Berry, habe sie das erste Mal über ihre Idee mit Iris Debbert, die die Ausstellungen seit vielen Jahren mitorganisiert, gesprochen. Über die Idee, eine Krippe zu schaffen, die die Weihnachtsgeschichte im heutigen Lengerich abbildet. Die Lengericher würdigten ihre tolle Stadt zu wenig, findet Stella Renk-Berry, die vor 30 Jahren aus Südafrika nach Lengerich gekommen ist. Auch das für sie ein Grund, die Stadt am Teutoburger Wald zum Ort des Geschehens zu machen.