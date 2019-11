Zum Teil entkräftet wurden sie in der vergangenen Woche bereits von Bürgermeister Wilhelm Möhrke , der im Rat sagte, dass er über das Thema bereits mit Landrat Dr. Klaus Effing gesprochen habe. Und der habe ihm versichert, dass es weiter eine Wache in Lengerich geben werde. Nur in Sachen Kripo konnte Möhrke nicht definitiv sagen, ob auch die bleibt oder vielleicht doch geht. Am Dienstag äußerte sich auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten Polizeisprecher Reiner Schöttler zur Situation – und gab komplette Entwarnung.

Wie bereits Anfang März berichtet, soll der bisherige Standort an der Bahnhofstraße nach über 40 Jahren aufgegeben werden, weil er nicht mehr den Anforderungen genügt. Gesucht wird ein Investor, der über ein Grundstück verfügt und auf dieses einen Neubau mit rund 800 Quadratmeter Nutzfläche setzt, der von der Polizei dann angemietet würde. „Das Ausschreibungsverfahren dafür läuft bereits“, sagt Schöttler zum Stand der Dinge. Nähere Einzelheiten könne er momentan zu dem Vorhaben aber nicht nennen.

Organisationseinheit Lengerich/Ibbenbüren

Zum Aspekt Kriminalpolizei fügte der Polizeisprecher hinzu, dass Lengerich und Ibbenbüren zwischenzeitlich zu einer Organisationseinheit zusammengelegt worden seien. Dabei gehe es um Synergieeffekte, „aber es sind und bleiben tagtäglich Kollegen vor Ort in Lengerich“.

Anfang 1978 war die Polizei von der Bodelschwingh-straße an die Bahnhofstraße gezogen. Auch damals schon war ein wesentlicher Grund, dass die alte Wache nicht mehr dem Stand der Dinge entsprach. Unter anderem hatten sich Familien, die ihre Wohnungen über der Polizei hatten, wiederholt über nächtlichen Lärm beschwert.