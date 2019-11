Harald Klöpper wusste ihnen Antwort zu geben: „In diesem Jahr wird der Friedhof 100 Jahre alt.“ Der exakte Jahrestag ist inzwischen bereits einige Monate vorüber. Nach Angaben der Pfarrers wurde als erste Person Luise Hilgemann am 12. April 1919 auf dem damals neuen Gottesacker beerdigt. Eine Kapelle gab es keine, und die Kirche stand auch noch nicht. „Ob der Trauerzug vom Privathaus direkt zum Friedhof ging? Wir wissen es nicht“, sagt Klöpper

100 Jahre später hat sich vieles geändert. Vorbei sind die Zeiten, zu denen Bauern Grabgelege mit sechs oder acht Grabstellen im Voraus kauften. Heute geht der Trend zur Urne. Ein Problem aber bleibt: Was kann man machen, wenn die Pflege nicht sicher zu stellen ist, ein Rasengrab aber zu unpersönlich erscheint?

Genau an dieser Frage arbeiten im Auftrag der Kirchengemeinde die Firmen Brückner aus Hilter und Hinnersmann aus Osnabrück. Entstehen wird in Hohne eine Urnen-Anlage, die vier Mal im Jahr neu bepflanzt wird und das für die gesamte Ruhezeit. Für Lengerich sei das eine Neuheit, betont Klöpper. „Wir werden sehen, wie die Nachfrage ist. Vom Ergebnis hängt ab, ob wir dann Ähnliches auch auf einem der Stadtfriedhöfe anbieten.“

Auch bei den Stadtfriedhöfe gibt es inzwischen Neuerungen: So können Urnenfelder mit eigener Pflege auf dem Alten Friedhof angefragt werden und für den Neuen Friedhof sind nach den Worten des Pfarrers Planungen für Baumbestattungen auf dem Weg. Tore und Gitter zum Schutz vor Rehen gibt es bereits seit ein paar Monaten.

Zurück zum Hohner Friedhof: Es sei schwierig, dessen 100-jähriges Bestehen zu feiern, meint Klöpper. Aber einfach ignorieren sollte man das Ereignis aber auch nicht, ist seine Sicht. Also gibt es in der Hohner Friedhofskapelle am Samstag, 23. November, ab 17 Uhr eine Einstimmung auf den Ewigkeitssonntag. Das ebenfalls neue Clavinova in der Kapelle wird Ilse Saatkamp spielen, Pfarrer Klöpper liest dazu passende Texte.