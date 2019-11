Hat Lengerich nun eine „märchenhafte Bücherei“? Ob das Motto für den Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, auch den Zustand des Hauses nach dem Abschluss umfangreicher Modernisierungsarbeiten zutreffend beschreibt, davon können sich Besucher am übernächsten Wochenende ein Bild machen – oder auch schon jetzt, wenn sie ins Alte Rathaus kommen.

Büchereileiterin Kerstin Austrup und Jörg Hesselmann, Leiter des städtischen Fachdienstes Schule, Sport und Kultur, nehmen am Mittwochvormittag das Wort „märchenhaft“ zwar nicht in den Mund, als sie sich anschauen, was das Haus nun zu bieten hat und wie es sich optisch präsentiert. Aber sie sind augenscheinlich zufrieden. „Toll ist es geworden“, meint Hesselmann.

Mit den zwei umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungspaketen im vergangenen und in diesem Jahr habe die 2010 begonnene Aufwertung der Einrichtungen in dem Gebäude ihren vorläufigen Schlusspunkt gefunden, erklären die städtischen Mitarbeiter. Vom Land gab es für die knapp 60 000 Euro, die 2018 und 2019 investiert wurden, einen 60-Prozent-Zuschuss. „Makeover“ wurde das Projekt genannt, dessen Zielsetzung es war und ist, das Alte Rathaus als Ganzes – also inklusive Tourist-Information und Archiv – aufzuwerten zu einem Ort, „an dem man sich wohl fühlt, am dem man arbeiten und an dem man sich treffen kann“, so Austrup und Hesselmann unisono.

Damit definieren sie auch den veränderten Anspruch an die Bücherei. Bei der gehe es längst nicht mehr ums reine Ausleihgeschäft, sagt die Leiterin. Als Beispiel nennt sie jene Besucher, die Computer und Drucker nutzen, um Bewerbungen zu erstellen.

Ganz fertig ist „Makeover“ noch nicht, letzte kleine Bausteine fehlen momentan noch, zwei Rechner beispielsweise, Geschirr für den Raum im Erdgeschoss, der nun als kleines Lesecafé zur Verfügung steht, oder auch ein paar Hinweisschilder. Doch der Wandel ist schon jetzt beim Gang durchs Haus unübersehbar.

Inwieweit es gelingt, den Kulturtreff – unter diesem Titel sind Bücherei, Archiv und Tourist-Information unter einem Dach vereinigt – als Platz zu etablieren, an dem Lengericher und auch Gäste von außerhalb zusammenkommen, wird sich erst zeigen müssen. Geplant sei, sagt Hesselmann, künftig die Besucherzahlen genau zu registrieren, um sich ein Bild von der Resonanz machen zu können. Die Ausleihzahlen der Bücherei allein seien da nicht mehr aussagekräftig genug.

Er und Kerstin Austrup betonen, dass die Modernisierung ein Gemeinschaftswerk vieler gewesen sei – bei der Unterstützung durch die Kollegen aus dem Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft angefangen bis hin zur Hilfe durch die Ehrenamtlichen des Freundeskreises der Bücherei. Zugleich machen sie klar, dass es auch in Zukunft keinen Stillstand im Alten Rathaus geben werde. Mit den jetzt umgesetzten Maßnahmen sei die Bücherei „zeitgemäß“ ausgestattet worden. Die Unterhaltung des Gebäudes erfordere jedoch weitere Investitionen – der Blick auf alte Fenster macht das schnell deutlich.