Für viele Lengericher ist er schon Tradition: der Tag der offenen Tür in der Tagesstätte „Die Villa“ mit Herbstbasar. Neben dem Buffet mit selbst gebackenem Kuchen lockt vor allem die Auswahl an Weihnachtsdekorationen und fantasievoll gestalteten Alltagsgegenständen. Allesamt handgefertigt. Hergestellt werden sie in wochenlanger Vorbereitungszeit von den Klienten der Villa. Die Einrichtung der Reha GmbH für Sozialpsychiatrie, einer Tochtergesellschaft der Ledder Werkstätten, bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine feste Tagesstruktur. Zudem unterstützt sie die Klienten darin, ihr Leben möglichst selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.

„Dabei stellen wir nicht die Krankheit in den Vordergrund, sondern die Stärken, über die jeder Mensch verfügt“, erläutert Tagesstätten-Leiterin Bärbel Brengelmann-Teepe das Konzept.

Kreativität gehört ganz klar zu den Stärken der 36-jährigen Monja. Zudem ist sie handwerklich geschickt und besitzt einen guten Blick für Ästhetik. Dementsprechend beeindruckend sind ihre Beiträge für den diesjährigen Basar, wie kunstvoll gestaltete Adventskränze oder Weihnachtsengel – nur aus Draht und Stoff gefertigt. „Die Deko ist meine Leidenschaft, das ist total meine Welt“, sagt Monja, für die – wenig überraschend – der Herbstbasar zu den Höhepunkten des Jahres gehört.

Eine Ausbildung zur Floristin musste Monja vor vielen Jahren abbrechen, als sie psychisch erkrankte. Später lernte sie in Osnabrück Friseurin und machte ihren Abschluss als Gesellin. Auch wenn sie immer wieder als Friseurin tätig war, ist eine dauerhafte Anstellung aus gesundheitlichen Gründen schwierig. Doch zu Hause würde ihr die Decke auf den Kopf fallen: „Mir fehlt dann die Arbeit. Hier ist immer etwas zu tun, wobei ich gebraucht werde. Außerdem habe ich hier viele Kontakte. Die Tagesstätte ist wie meine Familie“, sagt die gebürtige Emsländerin.

Auch Max ist froh über die Gemeinschaft in der Villa. Der 39-jährige Lengericher stand als Familienvater und Berufssoldat mitten im Leben als seine psychische Erkrankung festgestellt wurde. Die Diagnose veränderte sein Leben von Grund auf. Umso wichtiger sind für ihn heute die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Tagesstätte. Besonders gut gefällt ihm die Abwechslung: „Neben der Arbeit gehört Sport genauso dazu. Oder wir kochen zusammen und erledigen gemeinsam die Hausarbeit.“

Wie für die anderen Klienten der Villa ist auch für Max der Herbstbasar etwas ganz Besonderes: „Es macht wirklich Freude, wenn die Lengericher zu uns in die Tagesstätte kommen.“ Und natürlich sei es eine tolle Motivation, wenn die eigene Arbeit anerkannt werde, ergänzt Monja. Und das wird sie wirklich: In den vergangenen Jahren fanden die ausgefallenen Werkstücke der Klienten stets reißenden Absatz, versichern die Organisatoren.

Wer der Villa, Im Hook 13, am Sonntag, 17. November, zwischen 11 und 17 Uhr einen Besuch abstatten möchte, sollte dies also nicht zu spät tun. Vom Erlös des Herbstbasars wird in jedem Jahr etwas Besonderes für die Tagesstätte angeschafft. Über die genaue Verwendung stimmen die Klienten laut Pressemitteilung gemeinsam ab.