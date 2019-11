Einlass ist ab 20 Uhr. Vorteilskarten gibt es für alle Mitglieder der VR-Bank Kreis Steinfurt zum Preis von sechs Euro in der Filiale in Lengerich. Weitere Eintrittskarten sind für acht Euro in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung Gempt und der Tourist-Information in Lengerich erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro.