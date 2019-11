Lengerichs CDU macht sich dafür stark, dass die Zahl der Polizeibeamten in der örtlichen Dienststelle nicht sinkt. Dies wird in einem Brief an Landrat Dr. Klaus Effing zum Ausdruck gebracht. Hintergrund sind offenbar die Gerüchte über den Fortbestand der Wache, über die die WN bereits in der vergangenen Woche berichtet haben.

Die Orts-Union nimmt in ihrem Schreiben Bezug auf die Berichterstattung der Westfälischen Nachrichten im März. Seinerzeit war ein Artikel erschienen, in dem geschildert wurde, dass die Polizei die bisherige Wache an der Bahnhofstraße aufgeben will, um in einen Neubau zu ziehen. Dieser soll von einem Investor errichtet und an die Polizei vermietet werden. „Als CDU-Ortsvorstand Lengerich begrüßen wir dieses Vorhaben nachdrücklich! Wir freuen uns, dass diese dringend notwendige Investition die Arbeitsfähigkeit der Kreispolizei deutlich verbessern und die Polizeistation Lengerich erhalten bleiben wird“, heißt es an den Landrat gerichtet.

Die folgenden Zeilen sind ein Plädoyer für die Präsenz der Ordnungshüter vor Ort: „Die Bürgerinnen und Bürger Lengerichs schätzen ,ihre‘ Polizeistation sehr! Selbst wenn die Fallzahlen für Lengerich in den Schwerpunktdeliktbereichen laut Polizeistatistik rückläufig sind und die Maßnahmen der Polizei zur Wahrung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit erfolgreich sind, wünschen sich unsere Bürgerinnen und Bürger doch eine bürger- und wohnortnahe Polizeistation.“

Anscheinend besteht angesichts der Umzugs- und Neubaupläne nun die Sorge, dass die Zahl der in Lengerich tätigen Beamten zurückgehen könnte oder Aufgaben „ausgelagert“ werden könnten. „Es wäre schwer vermittelbar, wenn eine solche Bestandsveränderung erst bei der feierlichen Übergabe bekannt und so das Sicherheitsgefühl in der Stadt belastet würde“, betonen die Christdemokraten, die darauf verweisen, dass sich die CDU immer auch als Partei der Inneren Sicherheit verstanden habe, „für die Recht, Gesetz und staatliche Ordnung einen hohen Stellenwert“ habe. „Das spielt gerade in Lengerich, direkt gelegen im Einzugsbereich von gleich zwei wichtigen Transitautobahnen, eine wichtige Rolle, um gegen Wohnungseinbrüche vorzugehen.“

Verbunden ist das Schreiben mit einer Einladung an Effing „zum Gedankenaustausch über den derzeitigen Stand der Planungen zum Standort und zur Ausstattung der neuen Polizeiwache Lengerich“.

Reiner Schöttler, Sprecher der Kreispolizeibehörde, hatte vor wenigen Tagen gegenüber den WN bereits nochmals betont, dass es weiterhin eine Wache in Lengerich geben werde und Kriminalbeamte in der Stadt blieben – auch wenn es eine Zusammenlegung mit Ibbenbüren zu einer Organisationseinheit gebe. Zur künftigen personellen Stärke machte er keine Angaben.