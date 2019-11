Defizitäres Geschäft

Mit seinem ausgefallenen Angebot ist das Unikat an der Münsterstraße in den vergangenen zehn Jahren zu einer festen Größe in der Lengericher Einkaufswelt geworden. Nun wird das Arbeits-und Beschäftigungsprojekt der Reha GmbH für Sozialtherapie zum Jahresende geschlossen. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, betont Geschäftsführer Klaus Hahn . „Aber eine Weiterführung des Geschäftes ist aus wirtschaftlichen Gründen auch mit Rücksicht auf unsere anderen Hilfsangebote leider nicht möglich.“

Seinen Worten zufolge sei bereits lange klar gewesen, dass das Unikat ein Zuschussgeschäft ist. Daher sei schon seit geraumer Zeit über die Zukunft der Einrichtung nachgedacht worden. In den vergangenen Wochen hätten schließlich Finanzexperten die Zahlen genau durchleuchtet. Das Ergebnis habe zum Handeln gezwungen.

Zwar gehöre die Reha GmbH zu den Ledder Werkstätten, aber sie handele eigenständig und habe einen eigenen Haushalt. Die Defizite, die im Geschäft an der Münsterstraße anfielen – Hahn spricht von einem hohen fünfstelligen Betrag jährlich – würden an anderer Stelle fehlen und gingen somit zulasten anderer Mitarbeitender.

Das Unikat-Team sei über den Schritt Anfang vergangener Woche informiert worden, die Leitung kurz vorher. Aktuell fänden Gespräche mit allen Mitarbeitenden statt über einen Wechsel auf andere Arbeitsplätze oder zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Allen Betroffenen seien Alternativangebote unterbreitet worden. „Niemand hängt in der Luft“, versichert Hahn. Dennoch sei das Aus natürlich „hart“.

Vor zehn Jahren konzipierte der damalige Reha-Verein das besondere Arbeits- und Beschäftigungsprojekt. Das Ziel: Menschen mit seelischen Erkrankungen Beschäftigungsmöglichkeiten mitten in der Gesellschaft bieten und sie wenn möglich auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Dafür erhielt die sozialpsychiatrische Einrichtung eine fünfjährige finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses von der Aktion Mensch. „Aufgrund des Erfolges waren wir bemüht, das Unikat auch nach Ablauf der Anschubfinanzierung weiterzuführen“, berichtet Hahn. „Einfach war das all die Jahre nicht. Aber nun haben uns die Krise im konventionellen Einzelhandel und betriebswirtschaftliche Gründe mit ganzer Wucht erreicht.“

Dass sich das Unikat insgesamt zehn Jahre lang habe halten können, sei vor allem dem großen Engagement des Teams um Geschäftsleiterin Sylvia Mathäa und Schnittdirektrice Bernadette Splinter zu verdanken, betont der Geschäftsführer der Reha GmbH. Besonderer Dank gebühre auch den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Mit ihrer Unterstützung hätten sie wesentlich dazu beigetragen, das Unikat so lange betreiben zu können. „Alle haben sich mit viel Kreativität bemüht, neue, am Markt orientierte Angebote zu entwickeln und in den Verkauf zu bringen. Und das ganze Team war mit Herzblut dabei.“

Aus organisatorischen Gründen bleibt das Unikat in dieser Woche bis Samstag, 23. November, geschlossen. Im Dezember soll dann noch ein Ausverkauf mit besonderen Aktionen stattfinden. „Wir möchten uns in jedem Fall von unseren Kundinnen und Kunden verabschieden“, sagt Geschäftsleiterin Sylvia Mathäa. Die Einzelheiten würden noch bekannt gegeben.

Die Reha GmbH ist Mieter des Ladenlokals. Geschäftsführer Hahn sagt, man hoffe eine schnelle Nachfolgeregelung zu finden.