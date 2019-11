Mit schweren Verletzungen ist am Samstag ein Fahrradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei von einem Zeugen gegen 17.45 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Fußweg an der Lienener Straße gefunden worden.

Der 33-jährige Lengericher wurde zunächst vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Beamten derzeit davon aus, dass der Radfahrer stadteinwärts unterwegs war, als er stürzte. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.