Auch CDU und FDP für Möhrke

Nach der SPD haben auch CDU und FDP entschieden, Bürgermeister Wilhelm Möhrke (parteilos) bei der Kommunalwahl im September 2020 zu unterstützen. Die Christdemokraten fassten diesen Beschluss jetzt während ihrer Mitgliederversammlung. Die Liberalen, so deren Orts- und Fraktionsvorsitzender Jens Kröger, hätten sich dazu während ihrer jüngsten Fraktionssitzung entschieden. Von den im Rat vertretenen Parteien haben in dieser wichtigen Personalfrage somit nur noch nicht die Grünen Position bezogen.

Dennis Schmitter, einer von zwei Ortsverbandssprechern, sagte am Dienstag gegenüber den WN, dass sich die Partei aktuell im Entscheidungsprozess befinde. Der Bürgermeister solle zu einem Gesprächstermin eingeladen werden, um sich unter anderem zu seinen Zukunftsplänen für Lengerich zu äußern. Anschließend hätten die Mitglieder das Wort.

Die SPD hatte sich bereits Anfang Oktober hinter Möhrke gestellt – wenige Tage zuvor hatte der offiziell bekannt gegeben, im kommenden Jahr noch einmal für den Chefsesselposten in der Verwaltung kandidieren zu wollen.

Damit deutet momentan alles darauf hin, dass sich im September in Lengerich ein gänzlich anderes Bild bietet als bei der Bürgermeisterwahl 2015 (die fand damals getrennt von der Kommunalwahl statt). Seinerzeit waren gleich vier Kandidaten ins Rennen gegangen. Für die SPD trat deren Ortsvorsitzender Björn Schilling an, für die CDU Manfred Kleine Niesse und neben Möhrke als zweiter unabhängiger Kandidat Dieter Tepe. In einer Stichwahl setzte sich der jetzige Amtsinhaber mit über 67 Prozent klar gegen Schilling durch.

Sollte es gar so weit kommen, dass Wilhelm Möhrke der einzige Kandidat bleibt, wäre das ein Novum für Lengerich, seitdem es die Direktwahl des Bürgermeisters in NRW gibt. 1999 setzte sich Friedrich Prigge (CDU) gegen gleich vier Mitwettbewerber durch. Er holte damals 50,3 Prozent der Stimmen. 2004 bekam er 59,9 Prozent der Stimmen und distanzierte damit seine drei Konkurrenten klar. 2009 waren es dann „nur“ 54,7 Prozent, aber auch das reichte, um sich von den erneut drei Herausforderern deutlich abzusetzen.

Möhrke war wie auch Landrat Dr. Klaus Effing Gast bei der CDU-Mitgliederversammlung im Hotel Zur Mühle. Effing, der sein Amt 2020 aufgibt, nutzte seine Redezeit vor allem für eine Bilanz 2019: Der Haushalt sei eingebracht, die Zahlen gut, die Arbeitslosigkeit historisch niedrig, zahlreiche Investitionen dank Planungsreife in der Pipeline.

Auch die Bilanz des Lengericher Bürgermeisters lässt sich laut CDU sehen: Zahlreiche „Baustellen“ in der Stadt seien abgearbeitet worden. Gleichwohl habe Möhrke betont, dass es nach wie vor Handlungsbedarf gebe, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine „reine Formsache“ sei dann das Votum der Mitglieder für die Unterstützung des Amtsinhabers gewesen, so die Union weiter. „Wilhelm Möhrke hat dank seiner Diplomatie viel für Lengerich bewegt. Ich finde, das ist ein guter Grund, dass wir ihn als CDU Lengerich das Vertrauen für eine weitere Amtszeit aussprechen“, konstatiert der Vorsitzende des Stadtverbandes, Maik Wagner.