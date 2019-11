Am Freitag, 22. November, beginnen erste Arbeiten in Zusammenhang mit dem Neubau für die Sekundarstufe I der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg am Standort Lengerich. Es geht dabei um die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für den geplanten Baukörper der Gesamtschule musste nach deren Angaben eine bestehende Hecke im nördlichen Teil entfernt werden. Als Ausgleich hat eine Bepflanzung an der Südostseite des Gesamtschulgrundstückes zu erfolgen, sodass möglichst zeitlich ununterbrochen eine Hecke vorhanden ist. Deshalb sei eine Wallaufschüttung unverzüglich anzulegen, heißt es weiter. Dafür soll nun der komplette Oberboden abgeschoben, zum Teil abgefahren und zum Teil für die Aufschüttungen verwendet werden.

Für diese Oberbodenarbeiten wird eine temporäre Baustellenzufahrt am Ende der Straße Hollenbergs Weg eingerichtet. Die Stadt Lengerich bittet die Anlieger Hollenbergs Weg und Lohesch um Verständnis für die verstärkte Frequentierung der Straßen mit Baustellenfahrzeugen. Die Oberbodenarbeiten sind voraussichtlich bis zum Jahresende erledigt.

Der offizielle Baubeginn für den Schulneubau ist für März 2020 geplant, heißt es seitens der Stadt.