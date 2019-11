„Die Resonanz war prinzipiell positiv. In Detailfragen gab es einige Fragen und Anregungen.“ Eine weitgehend zufriedenstellende Bilanz zieht Lengerichs Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne nach einer Veranstaltung für Fußgängerzonen-Anwohner und Kaufleute am Dienstagabend in der Gempt-Halle. Dorthin hatte die Stadtverwaltung eingeladen, um über die geplante Neugestaltung zu informieren.

Etwa 50 bis 60 Personen seien dabei gewesen, sagt Kohne. Er habe sich eine etwas größere Beteiligung erhofft, aber für den Auftakt sei es gleichwohl recht ordentlich gewesen. Damit nimmt er Bezug auf die Tatsache, dass ein weiterer, dann öffentlicher und für alle interessierten Lengericher offener Termin am Dienstag, 3. Dezember, folgen soll. Zudem gebe es bis Monatsende noch die Möglichkeit, Kritik und Ideen zu dem Vorhaben bei der Stadtverwaltung einzureichen.

Am Dienstag sei es, nachdem das Planungsbüro Reschke (Berlin) vorgestellt hatte, wie die Fußgängerzone einmal aussehen soll, vor allem um kleinere Aspekte gegangen. Was passiert mit Flächen vor Gebäuden, die in privater Hand sind? Was mit einem Fahrradständer, der nicht von der Stadt, sondern von Hauseigentümern aufgestellt wurde? Solche und andere Dinge seien im Laufe der rund zwei Stunden zur Sprache gekommen, resümiert Lengerichs Wirtschaftsförderer. Grundsätzlich, betont Kohne weiter, sei es aber von Anliegern und Kaufleuten begrüßt worden, dass die Stadt „Infrastruktur schafft“. Klar müsse jedem aber sein, dass das lediglich die Basis für eine funktionierende Fußgängerzone sei. Attraktive Geschäfte für die Einkaufsmeile in der Innenstadt habe man damit noch nicht gewonnen

Medienvertreter war am Dienstag nicht zugelassen.