Viel Aufwand, viele Überstunden

Das Feuerwerk, das jedes Jahr kurz vor Silvester auf dem BTL-Firmengelände in die Luft geschossen wurde, ist Geschichte. Als Grund für das Aus der Traditionsveranstaltung nennt der Baustoffhändler den Aufwand, den er für die Organisation und Vorbereitung betreiben muss. Abteilungsleiter Christian Kluin bedauert, wie er sagt, die Entscheidung und betont, dass diese der Geschäftsführung nicht leicht gefallen sei. Kluin hat das Feuerwerk von Beginn an organisiert. Elf Jahre ist es her, dass der Baustoffhändler erstmals zu der Vorführung, mit der ursprünglich der Verkauf von Feuerwerkskörpern angekurbelt werden sollte, einlud.

Dass sich die Veranstaltung zu einem Riesen-Event entwickeln würde, hat damals niemand erwartet. „Beim ersten Mal kamen vielleicht 300 Leute, zuletzt waren es mindestens 1000, zu Spitzenzeiten sogar 4000“, beschreibt Kluin die Erfolgsgeschichte. Mit dem Anstieg der Besucherzahlen nahm auch die Organisation ganz neue Formen an. „Statt eines Feuerwehrwagens, der anfangs vorfuhr, rückt inzwischen ein ganzer Löschzug an“, sagt Kluin, der die Veranstaltung neben seiner Arbeit als Leiter der Abteilung Bauelemente gemanaget hat. Ganz zu schweigen von den Konzepten für Rettungs- und Fluchtwege. Und ganz zu schweigen von dem Aufwand, den der Baustoffhändler betreibt, um Platz zu schaffen für Besucher, Imbiss- und Getränkebuden und für den Pyrotechniker, der regelmäßig für die Vorführung engagiert wird.

So haben die Mitarbeiter jedes Jahr bereits Mitte Dezember damit begonnen, die Ware, die sich auf dem Vorplatz des Firmengebäudes stapelt, beiseite zu schaffen. Zehn Lkw wurden damit beladen und zum größten Teil auf Zwischenlagerflächen in der Umgebung wieder entladen. Anfang Januar, wenn eigentlich die Inventur anstand, musste alles wieder Retour gehen. „Zwischen Weihnachten und Silvester waren viele Fahrer im Einsatz. Früher einmal hatten sie in der Zeit eigentlich frei“, erläutert Kluin.

So sehr sich der Baustoffhändler über die große Resonanz und die steigende Nachfrage nach den Feuerwerksbatterien gefreut hat – für die 25 Mitarbeiter war die Vorführung mit Überstunden verbunden. „Der Arbeitsrhythmus war gestört“, so das Fazit des Abteilungsleiters, dem es wichtig ist mitzuteilen, dass der Verkauf der Silvesterraketen trotz des Endes der Veranstaltung weitergeführt wird.

Die Feuerwerkvorführung war nicht nur für viele Lengericher, sondern auch für zahlreiche Besucher aus der Umgebung ein fester Termin im Kalender. Das farbenfrohe Spektakel fand stets am 27. Dezember statt. 25 Verbundbatterien zündete hierfür ein Profifeuerwerker an. Bis zu einer Stunde war der Himmel über Lengerich dann mit bunten Farben erleuchtet.

„Eine super Zeit geht damit zu Ende“, resümiert ­Kluin mit einem kleinen Seufzer in der Stimme. Ob die Vorführung womöglich in einigen Jahren wiederbelebt wird, ließ er offen. Bis dahin verweist er auf einen weiteren Standort des Baustoffhändlers, wo weiterhin ein Feuerwerk in die Luft geschossen wird: In Drensteinfurt findet das Event auf einer großen Wiese vor dem Markt statt. „Da ist der Aufwand weitaus geringer“, berichtet er. Ausmaße wie in Lengerich, was die Besucherzahlen betrifft, werden dort aber auch bei Weitem nicht erreicht. Dass die Lengericher fortan nach Drensteinfurt pendeln, ist eher unwahrscheinlich. Die Stadt liegt 66 Kilometer entfernt.