Kunstvoll, kreativ und besinnlich

Wie schon im vergangenen Jahr sind es vier Säulen, die das „Gesamtpaket“ Krippenmarkt tragen: Da ist zum einen natürlich der Krippenmarkt selbst. Zum anderen die Krippenausstellung in der Stadtkirche, die zum 19. Mal stattfindet, die Kunstgewerbeausstellung in der Stadtsparkasse und schließlich der Lengericher Nikolauslauf , der 2018 seine Premiere hatte und am Samstag um 15 Uhr startet.

Der Aufbau der 26 Hütten im Umfeld der Stadtkirche und auf dem Rathausplatz hat inzwischen begonnen. Heike Denter , bei der viele Fäden von Stadt, Werbegemeinschaft (WGL) und Offensive zusammenlaufen, spricht von insgesamt 44 Akteuren, die dabei seien. Darunter auch Neulinge wie der Schützenverein Ringel und ein Münzsäger, der aus alten Geldstücken Schmuck herstellt. Es sei „einfach toll“, wie viele Kitas, Schulen, Vereine und sonstige lokale Akteure immer wieder mitmachten und dafür auch viel Arbeit in die Vorbereitung investierten, betont die Krippenmarkt-Mitorganisatorin.

Offiziell eröffnet wird der Krippenmarkt am Freitag wie gewohnt um 16 Uhr in der Stadtkirche. Dann wird auch der Spatzenchor auftreten. Das musikalische Programm an diesem Tag komplettiert das Blechbläsertrio der evangelischen Kirchengemeinde, das ab 17.30 Uhr Adventsmusik auf dem Rathausplatz spielt.

Weihnachtsmusik gesungen und gespielt wird in der Stadtkirche dann am Samstag ab 19 Uhr. Dabei sind der Bläserchor und die Kurrende der evangelischen Kirchengemeinde und der Frauenchor Lengerich; am Sonntag folgt ab 18 Uhr in dem Gotteshaus ein Adventskonzert mit der Chorgemeinschaft Lengerich. Am Sonntag spielt zudem Trompeter Jürgen Hakmann ab 15 Uhr weihnachtliche Melodien. Und von der Musikschule werden Bläsergruppen während des Krippenmarktes auftreten.

Vor allem Kinder dürften am Freitag ab 15 Uhr zum Tannenbaumschmücken in die Stadtsparkasse kommen und anschließend, wenn um 16 Uhr das erste Krippenmarkt-Stelldichein des Nikolauses erwartet wird.

Groß dürften Interesse und Andrang auch an anderer Stelle sein. Von 18.30 bis 19 Uhr findet am Samstag auf dem Rathausplatz eine Feuershow statt. Und am Stand der Offensive Lengerich sind wieder neue Lengerich-Weihnachtskugeln erhältlich. Das mittlerweile 13. Exemplar wird unters Volk gebracht.