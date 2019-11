Die beiden Vorstandsmitglieder haben das Jubiläum zum Anlass genommen, die Chronologie des Balls zu recherchieren. Auf zwei Seiten haben sie Jahr für Jahr die Namen der jeweiligen Bands und der Veranstaltungsorte aufgelistet. Der erste Ball stieg demnach in der damaligen Gaststätte Windmöller-Potjörn an der Münsterstraße. Auf der Bühne standen „The Earls“. „Eingeladen waren nur Landjugend-Mitglieder“, erzählt Jannik Mutmann, erster Vorsitzender der Landjugend. Erst nach ein paar Jahren sei die Tanzveranstaltung auch für weitere Landjugenden aus der Umgebung geöffnet worden.

Einer, der von Anfang an dabei war, ist der frühere Lengericher Bürgermeister Friedrich Prigge . Zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern rief er den Ball ins Leben. „Es wurden deutsche und englische Schlager gespielt“, erinnert er sich. Anders als heute, wo die Jugendlichen meist erst um 23 Uhr zur Disco fahren, wurde damals bereits ab 20 Uhr das Tanzbein geschwungen.

1976 war ein Umbruchjahr: In dem Jahr zog der Nikolausball in die Poolhalle und wurde zu einer öffentlichen Veranstaltung. Zu den angesagten Bands in den 1980er Jahren gehörten die „Yankees“, die noch heute auf der Bühne stehen, sowie „Papermoon“, „Starlight“ und „Sunrise“.

Nach 25 Jahren hatte die Poolhalle ausgedient. 2001 baute die Landjugend erstmals ein Festzelt auf. Auf einem Feld von Hof Rötter an der Tecklenburger Straße hatte sie ein passendes Fleckchen gefunden. Dort sowie an einem weiteren Standort an der Straße feierten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 2012 – allerdings mit einer wenig ruhmreichen Unterbrechung. 2005 wollte die Landjugend mit dem Nikolausball in die Gempt-Halle ausweichen. Anfangs lief auch alles wie geplant, bis jemand wohl aus Jux den Feueralarm und damit einen großen Einsatz der Feuerwehr auslöste. „Damit war die Party zu Ende“, berichtet die 19-jährige Lena Höcker , die sich die Geschichte von älteren Landjugend-Mitgliedern hatte erzählen lassen.

Einige Jahre – die Besucherzahlen hatten sich inzwischen auf weit über 1000 eingependelt – stand das Festzelt auf verschiedenen Grundstücken im Gewerbegebiet Lohesch, bevor die Landjugend 2017 einen zweiten Versuch in der Gempt-Halle wagte.

Diesmal wurde die Party ein voller Erfolg, wohl auch, weil die Landjugend das Konzept des Traditionsballs überarbeitet hatte: So wurde die Halle in zwei sogenannte Areas geteilt, in dem einen Bereich spielte „Royal Flash“ mit aktuellen Hits auf, in dem anderen lieferte „Skyrose“ Songs aus den 1980er und 1990er Jahren. „Die Halle war voll“, erzählt Jannik Mutmann. Im Folgejahr verpflichtete die Landjugend mit „Rick-Arena“ einen Star von der Partyhochburg am sogenannten Ballermann auf Mallorca.

Für die 50. Auflage des Nikolausballs hat die Landjugend sogar zwei „Malle“-Stars gewinnen können: „Honk“ und „DJ Matze“. In Schale wie in den Anfangsjahren werfen sich die Partygäste schon lange nicht mehr: Früher erschienen die Männer im Anzug mit Krawatte und die Frauen im Kleid. Heute reichen Jeans und T-Shirt.