Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Für die Umsetzung des gesamten Vorhabens haben die Verantwortlichen rund 18 Monate eingeplant – Start im Februar 2019, Fertigstellung im August 2020. Somit ist Halbzeit bei dem Großprojekt, das sich der TV Lengerich vor die Brust genommen haben: die Erweiterung des Sport- und Gesundheitszentrums am Hollenbergs Weg.

Wer sich dort umschaut, kommt zu dem Schluss, dass es mit der Einhaltung des Zeitplans wohl zum Besten steht. Eine kleine Turnhalle, ein Gymnastikraum und ein Großteil des künftigen Fitnessbereichs werden im Anbau unterkommen. Noch haben die Handwerker das Sagen. Doch schon jetzt lässt sich gut erahnen, wie am Ende einmal alles aussehen wird. TVL-Sportkoordinator Frank Neumann zeigt sich beim Rundgang mehr als zufrieden: „Wir müssen größer werden“, stellt er zur Frage fest, warum der Verein derart in die Vollen geht. Mit rund 2400 Mitgliedern seien die räumlichen Kapazitätsgrenzen schon seit Längerem erreicht. Zum einen erwarteten die TVLer in einer solchen Situation zurecht, dass gehandelt werde, zum anderen gehe es darum, sich optimal für die Zukunft aufzustellen, um weiteres Wachstum möglich zu machen und attraktiv zu bleiben. Wenn im Sommer nächsten Jahres alles zur Verfügung stehe, „werden wir über Jahre hinweg gut aufgestellt sein“.

Die Stadt unterstützt die Maßnahme mit 238 000 Euro, die auch zu einer Entspannung bei der Vergabe von Hallenzeiten in Lengerich führen soll. Frank Neumann sagt, der TVL sei offen, über die bereits bestehenden Kooperationen hinaus auch andere Vereine von dem Neubau profitieren zu lassen. „Was möglich ist, muss sich dann gegebenenfalls in Gesprächen zeigen.“

Vor rund zwölf Jahren hat der TV Lengerich die einstige Industriehalle am Hollenbergs Weg übernommen und für sportliche Bedürfnisse umgebaut. Dieser Bereich umfasst drei Säulen: den Breiten-, den Leistungs- und den Gesundheitssport. Sportkoordinator Neumann betont, dass es zudem eine soziale Verantwortung gebe, die Adresse somit auch als Treffpunkt für Menschen dienen soll. Diesem Anspruch wolle man mit der Erweiterung besonders Rechnung tragen.

So wird mit dem Anbau parallel eine Umstrukturierung der Räume im alten Teil einhergehen. Neue und größere Umkleidekabinen, eine Teeküche, ein Besprechungsraum und nicht zuletzt ein größeres Foyer stehen unter anderem auf dem Programm für die kommenden Monate. Neumann erzählt, dass es wieder einen Trend zu mehr Geselligkeit im Vereinsleben gebe. „Nicht nur Trainieren, auch feiern“ sei bei vielen angesagt. Solche Entwicklungen fänden Berücksichtigung bei der Erweiterung des Sport- und Gesundheitszentrums.

Dass der Verein nach einer langen Planungsphase und dem Votum der Mitglieder für das Bauvorhaben die Umsetzung just zur Zeit des 140-jähriges Bestehens umsetzt, passt sicher gut ins Bild. Es kann als Signal verstanden werden, mit dem deutlich gemacht wird, dass es einerseits eine lange Historie gibt, andererseits niemand gedenkt, sich darauf auszuruhen. Das Hämmern und Bohren der Handwerker ist dafür Beleg.