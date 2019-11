Stöbern mit „Wohlfühlfaktor“

Nach umfassenden Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten erstrahlt die Bücherei nun in neuem Glanz und bildet mit dem Archiv und der Tourist-Information den Lengericher Kulturtreff. Am Samstag waren Besucher zu einem Tag der offenen Tür ein. Das Ziel der Umbauarbeiten sollte sein, den „Wohlfühlfaktor“ im Alten Rathaus zu steigern. Nicht nur das Ausleihen von Büchern soll in Zukunft im Mittelpunkt stehen, vielmehr ist ein Ort geschaffen worden, der zum Verweilen einlädt. Stöbern, arbeiten, spielen und Kontakte pflegen, dafür steht der Kulturtreff.

Der Tag der offenen Tür stand unter dem Motto „Märchenhafte Bücherei“. Das abwechslungsreiche Programm hatte Hendrik Kuck zusammengestellt, berichtete Büchereileiterin Kerstin Austrup . Dem Auszubildenden zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ist es damit gelungen, eine erfreuliche Anzahl von Besuchern für den Tag der offenen Tür zu begeistern.

Zu Gast war der Osnabrücker Märchen- und Geschichtenerzähler Werner Deflorian. Er erzählte seine Abenteuer so lebendig, dass sein Publikum nicht anders konnte, als gebannt zuzuhören. „Die Geschichte war so spannend, ein bisschen gruselig, ich konnte nicht raten, wie sie weitergeht“, lautete ein Kompliment eines jungen Zuhörers.

Der Liedermacher Christian Pradel lud im Anschluss zum Mitmachen ein. Seine interaktiven Lieder sorgten sofort für gute Laune und blieben im Ohr. Wie sonst ließe sich erklären, dass man noch viel später den ein oder anderen etwas von Mama Känguru singen hörte, die keinen Kinderwagen hat.

An der Schminkstation konnten sich die Kinder in ihr liebstes Märchenwesen verwandeln lassen. Mit Fotos vor einem Greenscreen wurden die Gäste wie durch Zauberei in märchenhafte Szenarien versetzt. Diese konnten sie dann als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Kreativ betätigen konnten sich die Gäste beim Taschendruck. Jutetaschen wurden mit bunten Farben verschönert und in individuelle Kunstwerke verwandelt, die stolz präsentiert wurden.

Aileen und Inga sind mit ihren vierjährigen Kindern Ronja und Adrian zum Tag der offenen Tür gekommen. Übersichtlich finden sie die Bücherei und gut strukturiert. Sie lassen sich gern inspirieren und stöbern durch die Regale. Über die gemütlichen Sitzgelegenheiten freuen sich vor allem die Kinder, die es gar nicht abwarten können in die Prinzessinnen- beziehungsweise Dinosaurierbücher zu schauen.

Das Angebot des Hauses ist abwechslungsreich. „Hier gibt es ja viel mehr als nur Bücher“, freute sich ein jugendlicher Besucher sichtlich. Die Möglichkeit, die Computerspiele gleich vor Ort zu testen, kam bei ihm und seinen Freunden besonders gut an.

Die Bücherei lädt aber nicht nur zum Lesen und Spielen ein. Am Computer mit angeschlossenem Drucker können Hausaufgaben gemacht und Bewerbungen geschrieben werden.

Im gemütlichen Lesecafé gibt es nicht nur Getränke und Zeitungen, sondern auch die Möglichkeit des Austauschs untereinander.

Erfreulich ist auch, dass an der Barrierefreiheit des Hauses gearbeitet wurde. Die oberen Stockwerke sind mit dem Fahrstuhl bequem zu erreichen, die Durchgänge breit genug und die Regale so konzipiert, dass man auch im Sitzen an die oben stehenden Bücher gelangen kann.

Rundum zufrieden war Büchereileiterin Kerstin Austrup mit dem Ablauf des Tages. Besonders schön fand sie, dass Jung und Alt dabei waren, und Besucher unterschiedlicher Herkunft die Angebote im Alten Rathaus nutzten.

„Wenn wir wiederkommen, leihen wir noch mehr Bücher aus!“, freute sich eine junge Leserin schon jetzt auf den nächsten Besuch in der Stadtbücherei Lengerich.