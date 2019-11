Ausdrucksstarkes Musizieren

Wer am späten Sonntagnachmittag zum Konzert mit den beiden Bachkantaten und den zwei Brandenburgischen Konzerten in die Lengericher Stadtkirche gekommen war, erlebte einen Kunstgenuss erster Klasse. Zu Gast war das 2017 gegründete Westfälische Bachkollegium unter Leitung von Lothar Wiedmann aus Münster, das sich vor allem den Kantaten des Leipziger Thomaskantors widmet.

Unter dem Thema „Der Alte Bund und das Neue Jerusalem“ gestaltete dieser etwa 25-köpfige Chor Bachs Trauerkantate, den „Actus tragicus“ (BWV 106), und die Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ (BWV 182) in sehr eindringlicher Weise. „Actus tragicus“, von dem großen Bachkenner Alfred Dürr als ein „Geniewerk“ und ein „Stück Weltliteratur“ bezeichnet, nimmt in Bachs Kantatenwerk eine Sonderstellung ein und gibt durch musikalische Rhetorikfiguren der Trauer tiefen Ausdruck.

Zu dieser Kantate hatte Lothar Wiedmann einen dezidierten Einführungsvortag gehalten, in dem es um die Analyse der musikalischen Mittel ging. Deutliche klangliche Parallelen dazu zeigt auch die 1717 in Weimar entstandene Palmsonntagkantate BWV 182, die vor allem den Vokal- und Instrumental-Solisten reichlich Gelegenheit gibt, ihre Kunst zu demonstrieren.

Die Sängerinnen und Sänger zeigten alle Tugenden, die man von einem Chor mit hohen künstlerischem Anspruch erwarten darf: Transparenz, gute Textbehandlung, Intonationssicherheit und Lockerheit, die die der Musik innewohnenden Emotionen zum Ausdruck brachten. Dazu trugen auch die stimmlich gut aufgelegten Vokalsolisten bei: Ina Susanne Hirschfeld (Alt), Stephan Hinssen (Tenor), und Michael Brockhoff (Bass), die sich besonders bei der Kantate 182 auszeichneten.

Bleibenden Eindruck machten die Instrumentalisten. Sowohl die beiden Bachkantaten als auch die Brandenburgischen Konzerte Nr. 4 und 6 verlangen nur eine kleine, aber besonders farbenreiche Besetzung, die ja auch die Programmgestaltung bestimmte: Da bewunderten die zahlreich erschienenen Zuhörer die beiden Blockflötistinnen (Monika Seiler, Birgit Welsing), die so meisterhaft mit flinken Fingern ihr Instrument beherrschten, dass es sogar spontanen Zwischenapplaus gab. Solovioline (Burkhard Schmidt) und Solocello (Tobias Köhler) hatten reichlich Gelegenheit, vor allem in der Kantate 182, ihre Meisterschaft unter Beweis zu stellen. Zwei Gamben, zwei Violen, Kontrabass und Basso Continuo (an der Truhenorgel Kantor Christoph Henzelmann) komplettierten das Ensemble. Die Instrumentalisten sind professionelle Musiker, zum Teil aus dem in Lengerich gut bekannten Kourion-Orchester.

Es war die passende Musik zum Ewigkeitssonntag, zum Volkstrauertag. Sie spannte den theologischen Bogen, dem Thema des Konzertes gemäß, vom Alten Bund zum Neuen Jerusalem.

Lebendiges, ausdrucksstarkes Musizieren in den Vokal- wie Instrumentalwerken unter der Leitung von Lothar Wiedmann, der auch am Cembalo agierte, ließ die Besucher innerlich angesprochen lauschen und am Ende lange applaudieren.