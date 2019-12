Leicht fällt Thomas Derner dieser Schritt nicht. „Nach 25 Jahren ist Schluss“, sagt der Lengericher. Zum 31. März 2020 werden im von ihm aufgebauten Tanzcentrum „Ihr Team“ die letzten Akkorde erklingen. Doch der Vorhang fällt nicht für immer: „Der gesamte Betrieb wird in den Turnverein Hohne übergehen“, erzählt der 59-Jährige.

Was Ulrich Krumme mit einem Lächeln bestätigt. „Es wird einen nahtlosen Übergang geben“, verspricht der Vorsitzende des TVH. Ob Fitnessbereich, Ballett-Kurse oder Kindertanzen – weder an Ort und Zeit der Veranstaltungen noch am Beitrag wird sich etwas ändern. Darauf haben sich der Verein und der Tanzlehrer geeinigt. „Geräuschlos“, wie die beiden Männer im Gespräch versichern.

Den Grund, der zum Aus für das Tanzcentrum führt, hat Thomas Derner schnell erläutert. „Wir haben extreme Personalprobleme, finden keine qualifizierten Tanzlehrer für unsere Kurse.“ Denn auf ausgebildete Tanzlehrer als Übungsleiter hat „Ihr Team“ immer Wert gelegt. In Großstädten sei die Lage komplett anders, weil an Unterrichtenden kein Mangel herrsche.

Unter dem Strich habe sich die Tanzschule nicht mehr gerechnet, räumt Thomas Derner ein. Deshalb werde jetzt ein Schlussstrich gezogen. Bedingung dafür war allerdings, dass die Übungsleiterinnen Doris Müller-Stienecker und Sibille Putsch (Fitnessbereich), Susan Dierkes (Ballett) und Isabel Verhoeven (Kindertanzen) nicht auf der Straße stehen. Sie werden ab 1. April für den TV Hohne ihre Kurse leiten.

Dass der Verein das Tanzcentrum übernimmt, „habe ich mir zuerst nicht vorstellen können“, räumt Ulrich Krumme ein. Doch nach einer Diskussionsrunde im Vorstand sei klar gewesen, dass sich der TVH „diese große Chance, sich ganz breit aufzustellen“, nicht entgehen lassen dürfe. Zumal nicht nur das Tanzcentrum, sondern auch der Sportverein bereits mit einigen Kursen im Centralhof eine Anlaufstelle hat.

„Der Centralhof könnte zu einem kleinen TVH-Zentrum werden“, blickt Ulrich Krumme in die Zukunft. Der Verein will wachsen, gerade auch seine Altersstruktur durch die Übernahme der Tanzcentrum-Angebote verjüngen. Ganz wichtig auch für den Vorsitzenden: „Es rechnet sich, das haben wir im Vorstand ermittelt.“

Erstmal wird sich nichts ändern. „Wie bisher können Kinder für Ballett, Tanzen und Fitness angemeldet werden“, betont Thomas Derner. Und auch die bestehenden Tanzkreise werden über den 31. März hinaus angeboten. Selbst Tanzkurse können bei ihm auf Wunsch gebucht werden, versichert der Profi-Tanzlehrer. Wie genau der Übergang vom Tanzcentrum auf den TV Hohne von statten geht, dazu erhalten alle Kunden eine gemeinsame Erklärung der beiden Partner.