Die Veränderungen im Wald und die Neuausrichtung in der forstlichen Betreuung standen im Mittelpunkt der Versammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Lengerich. Vor vollem Haus im „Waldschlößchen“ in Lienen erläuterte Revierförsterin Mechthild Gretzmann die Schadenssituation im Wald.

Mechthild Gretzmann berichtete über vorhandene Fördermittel für die Räumung der Flächen sowie für Wiederaufforstungen, aber auch über die dafür – nicht immer einfach – einzuhaltenden Rahmenbedingungen.

Ein weiteres Problem werde aus ihrer Sicht die richtige Auswahl der zukünftig zu pflanzenden Gehölze sein. Dazu will die FBG im Frühjahr eine Fahrt zum Arboretum Burgholz in der Nähe von Wuppertal anbieten, wo auf etwa 200 Hektar Fläche mehr als 100 Nadel- und Laubbaumarten aus drei Kontinenten angebaut werden.

Adalbert Koch, Fachgebietsleiter im Regionalforstamt Münsterland, ging auf den Übergang von der indirekten auf die direkte Förderung ein, die mit der Umstellung im nächsten Jahr mit verschiedenen Arbeitsschritten Fahrt aufnimmt und nach derzeitigem Stand der Planungen in den Umstieg am 1. Oktober des nächsten Jahres endet. Dann werde nach Einholung von Angeboten und deren Sondierung eine neuer – oder auch alter – Forstdienstleister die Mitglieder der FBG betreuen. Das bisher betreuende Forstamt Münsterland könne sich an diesem Verfahren beteiligen.

Tobias Rüdel von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Münsterland, Dachorganisation von 26 FBG’en im Münsterland mit 5200 Waldbesitzern und circa 46 500 Hektar Waldfläche, stellte in seinem Referat die Angebotspalette bei der Einführung der direkten Förderung mit der (Neu-)Besetzung der försterlichen Betreuung und der dazu gehörigen Arbeitsschritte sowie bei den künftigen Verwaltungsaufgaben vor. Es ist allen Beteiligten klar, dass diese Aufgaben durch ehrenamtliches Engagement nicht mehr darzustellen sind, heißt es im Bericht.

Zuvor hatte nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Gottfried Steinigeweg Geschäftsführer Lothar Uphoff den Geschäfts- und Kassenbericht vorgetragen. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. Neue Kassenprüfer sind Reinhard Blömker und Reinhard Schmitte. Die Vorstandswahlen ergaben keine Veränderungen. Vorsitzender Gottfried Steingeweg und die Beisitzer Jan Oberdalhoff (Lienen) sowie Henrik Kohnhorst (Lengerich) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.